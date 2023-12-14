«Мене не пустили в ресторан!»: ROXOLANA – про курйоз у новорічну ніч

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, українська співачка поділилася спогадами про Різдво з дитинства

З цього року українці відзначають всі Новорічні свята за новоюліанським календарем. Тепер 6 грудня ми отримуємо подарунки від святого Миколая, а 25 грудня співаємо Різдвяні колядки. В кожного є теплі спогади з дитинства про це свято. Ностальгічними думками за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) поділилася співачка ROXOLANA.

Зараз дивляться

– Скільки я себе пам’ятаю, ми постійно на Різдво колядували. Щороку! І до нас приходив вертеп, і ми їздили до родичів та друзів. Спочатку в один дім: поспівали, поїли пампухи, поїхали далі. І так кочували цілий вечір. Дуже атмосферно було. Тому, напевно, я зараз так люблю співати колядки, – розповідає артистка.

Після Різдва ми всі зустрічатимемо Новий рік. З ним у кожного теж є безліч асоціацій. Наприклад, листи з побажаннями подарунків під ялинку.

– Я писала листи святому Миколаю щороку. Це була дуже класна й важлива традиція, – каже ROXOLANA. – У дитинстві дуже захоплювалася Гаррі Поттером, тож всі мої прохання були пов’язані з ним. Та й сам лист тематичний. Я писала його на аркушах із написом «Гаррі Поттер». Пам’ятаю, просила магічну паличку, чарівні боби Jerry Belly, як у фільмі. Ще якийсь час хотіла дитячі набори косметики. А якось мені подарували перші черевички на підборах – туфельки принцеси з дитячого магазину. Одного разу пакет вразив мене більше, ніж подарунок. Вже не згадаю, що саме було всередині, та чітко пам’ятаю: можна було натискати кнопку на пакеті, і він запалювався ліхтариками!

Говорячи про Новий рік, ROXOLANA пригадала також ексклюзивну курйозну історію.

– Якось ми великою компанією – з батьками, друзями, родиною – поїхали зустрічати Новий рік за кордон. За тридцять хвилин до опівночі підійшли до закладу, в якому домовилися святкувати. І мене туди не пустили! Бо мені було не 18 років, а 17 з копійками, – ділиться співачка. – Тож я взяла своїх молодших братів і сестер та пішла дивитися з ними мультики. Новий рік зустріла в номері з дітьми за переглядом «Щенячого патруля».

Дивіться ігрове шоу «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком уже сьогодні, 14 грудня, о 20:00 на Новому каналі! Цього разу в гендерному двобої зійдуться: ROXOLANA, Даша Кубік, Michelle Andrade, Роман Міщеряков, Влад Шевченко та Антон Вельбой.