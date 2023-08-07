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«У кожного котика історія, яка рве душу»: Олексій Суровцев – про свій притулок

«У кожного котика історія, яка рве душу»: Олексій Суровцев – про свій притулок

За лаштунками проекту «Хто зверху?» (Новий канал) актор та власник пʼятизіркового притулку – котель «Бородата Котомамуля» розповів зворушливу історію про своїх чотирилапих друзів

8 серпня відзначатимуть Всесвітній день котиків. На жаль, питання тварин, які втратили свій будинок чи господарів, дуже гостро стоїть у нашому суспільстві. Люди не завжди гуманно ставляться до чотирилапих, кидаючи їх без нагляду. Український актор Олексій Суровцев, наприклад, з самого початку повномасштабної війни так пройнявся цією темою, що почав евакуювати котиків з небезпечних місць. А згодом взагалі відкрив притулок, який назвав котель «Бородата Котомамуля»!

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«У кожного котика історія, яка рве душу»: Олексій Суровцев – про свій притулок

– 95 відсотків людей мене підтримують і пишуть повідомлення, які дуже надихають, – говорить Олексій. – Але я не 100 баксів, щоб усім подобатись… Тож є й невдоволені. Вони кажуть: «Навіщо ви стільки коштів витрачаєте на котів, коли треба людей рятувати?» А я скажу: ми люди, і ми відповідальні за тих, кого приручили. Піклування про тварин – це про людяність і надію. Чесно кажучи, мені багато писали, що мої відео з котиками заспокоюють. Казали, що дивились їх під час бомбардувань, і це тримало людей у більш-менш нормальному психологічному стані.

«У кожного котика історія, яка рве душу»: Олексій Суровцев – про свій притулок

Олексій Суровцев більшість свого часу проводить у власному притулку для котиків, що знаходиться в Ірпені.

– У кожного котика своя історія, яка рве душу. На жаль, немає жодної тварини з легкою долею. Ось, наприклад, потрапило до мене якось майже сліпе кошеня. Я назвав його Малевіч, ніби маленький лев. Чесно кажучи, ми не вірили, що він видряпається. Але той боровся! Тому й називався «левом» (усміхається). Взагалі, Малевич був найменшим з усіх котиків, бо мав також проблеми з гормоном росту. Паралельно з цим до мене потрапив дуже великий, кремезний кіт, який усього боявся. Напевно, потрапив у капкан, тож так поводився, а ще мав проблеми з лапками. Я назвав кота Нуль-вісім, оскільки в нього було лише десь 80% лапок. Поселив цих пухнастих у сусідні номери. Малевич нічого не бачив, але відчував, що є хтось поряд. Малому стало так цікаво, що він почав заходити в бокс до Нуль-вісім. З часом вони познайомилися, і Малевич став мити вушка Нуль-вісім, бо той сам не міг цього робити. Так зворушливо! Я ось зараз розповідаю, і голос тремтить. З часом поселив їх разом, і вони стали найкращими друзями. Вирішив, що не буду віддавати їх окремо, лише разом у сім’ю. І вже дуже скоро вони таки поїдуть у родину. Я буду плакати! (сміється).

Чекайте новий сезон «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком вже восени на Новому каналі!

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