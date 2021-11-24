Що їсть Леся Нікітюк

Ведуча Нового каналу розповіла, які продукти входять до її раціону, і де вона їх бере

Багато хто вважає, що здорове харчування – це дорого. Та насправді це не зовсім так, упевнена ведуча шоу «Хто зверху?» та реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі Леся Нікітюк, яка кілька років тому почала правильно харчуватися. Наразі вона не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.

— У мене завжди в холодильнику є свіжі овочі, але вони домашні — приводжу їх із Хмельницького від мами. Якщо є можливість, то купую курку, качку, яйця у знайомих, які самі вирощують птицю, – розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю журналу «Добрі поради». — Мені недорого харчуватися правильно. Головне – відмовитися від шкідливої їжі. Якщо ви хочете перебити голод, можна з’їсти протеїновий батончик або випити протеїновий коктейль, згризти яблуко чи моркву.

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Також дівчина пояснила, звідки міг взятися міф про дорожнечу здорового харчування.

– Здорове харчування – коли в раціоні є білки, вуглеводи, клітковина. Тобто овочі, риба, м’ясо, крупи. Не обов’язково постійно напихати себе морепродуктами – звісно, це буде дорого. Але тут уже хто що любить, — зауважила ведуча Нового каналу. — Якщо мені скажуть, що потрібно їсти морепродукти та устриці тричі на день, то я не буду сперечатися і говорити, що це для мене дорого, а зароблятиму, щоб харчуватися так, як порекомендував лікар.

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