Alekseev розповів про життя з солісткою гурту ВІА Гра

Особистими секретами артист поділився за лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?»

Зазирнути в особисте життя селебритіз – бажання мало не кожного. Однією з яскравих зіркових молодих пар, якими багато цікавляться, є співак Alekseev та солістка гурту «ВІА Гра» Уляна Синецька. За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?», яке щочетверга показує Новий канал, хлопець розповів про головну традицію з коханою.

– Ми – артисти, тому дуже часто буваємо окремо одне від одного. Концерти, гастролі, зйомки… Літаємо по різних містах і країнах, – каже він. – І от, зустрівшись після такого розставання, завжди вимикаємо телефони, нікому не відповідаємо, ні з ким не спілкуємося. Проводимо час лише вдвох. Це наша хороша звичка.

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Якихось незвичних хобі в пари немає. Вони звикли насолоджуватись одне одним та проводити спільний час із користю. Насамперед у професійному плані.

– Через те, що ми обидва музиканти, маємо багато спільних інтересів, – каже Alekseev. – Любимо разом слухати музику. Ділимось одне з одним ідеями, напрацюваннями, радимося. Ще любимо теплі родинні вечори. На жаль, сім’я моєї дівчини живе далеко звідси, тож до нас часто приходить моя. Уляна багато готує, і ми влаштовуємо посиденьки.

Повний випуск ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі випуски проекту вмикайте щочетверга о 19:00 в ефірі телеканалу!