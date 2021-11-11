Екс-учасниця «НеАнгелів» травмувалася до крові: інцидент трапився через MELOVIN’а

Співачка зізналася, що з нею трапилося на зйомках Нового каналу

У шоу «Хто зверху?» (Новий канал) немає жодного конкурсу, де б учасники могли травмуватися. Та, як кажуть в народі, можна перечепитися на рівній дорозі та зламати собі кінцівки. Так екс-учасниця гурту «НеАнгели», співачка VICTORIA впала на знімальному майданчику шоу та травмувала ногу до крові.

– Інцидент трапився під час перерви на зйомках, – розповідає співачка. – Я пішла фотографуватися з учасниками чоловічої команди: ведучим Сергієм Притулою, кулінаром Євгеном Клопотенком, співаками Артемом Пивоваровим та MELOVIN’ом. Після фотографування вирішила повернутися за ігрову стійку. Йдучи, відчула на собі «важкий погляд» MELOVIN’а і за кілька секунд впала. Удар був такий сильний, що відразу полилася кров.

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На знімальному майданчику «Хто зверху?» завжди присутні медичні працівники. Тож співачці відразу надали невідкладну допомогу.

– Команда шоу була змушена зупинити зйомки, – розповідає VICTORIA. – Медики мене відвели у гримерку та оглянули ногу. Зупинили кров, обробили рану та наклали пов’язку.

За кілька хвилин співачка знову повернулася в кадр та продовжила участь у шоу. І як справжня артистка не подала виду, що її щось турбує.

Дивіться сьогодні шоу «Хто зверху?» за участі співачки VICTORIA о 19:00 на Новому каналі.