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«Якщо я захочу купити чорної ікри, візьму і куплю»: Євген Клопотенко назвав точну суму, яку витрачає на їжу

Євген Клопотенко назвав точну суму, яку витрачає на їжу

Зірка зізнався, що ніколи не економить на продуктах харчування

Скільки ти витрачаєш грошей на їжу в місяць? Можеш назвати вголос, але ця сума все одно не буде близькою до тієї, яку витрачають професіонали і гуру у сфері харчування. Наприклад, відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко ніколи не може відмовити собі в бажанні купити якийсь продукт, навіть якщо він буде коштувати непомірних для когось грошей. Адже для кулінарного експерта найважливіше у житті – це їжа.

За лаштунками шоу «Хто зверху?» Євген Клопотенко теж не міг втриматися, щоб не поговорити про кухню та їжу. А тому Новому каналу вдалося дізнатися, скільки ж шеф-кухар витрачає грошей на їжу щомісяця.

Євген Клопотенко назвав точну суму, яку витрачає на їжу

– Усі, які є. 70% грошей я витрачаю на їжу. Реальна сума на харчування для мене – десь 35 тисяч гривень. Принцип мого життя такий: я можу не збирати на машину, не збирати на відпустку, не збирати на одяг, мені все це байдуже, а от на їжу витрачаю. Є люди, які купляють якусь нормальну їжу, якої вистачає на життя, а гроші, що лишилися, зберігають для чогось іншого. А я тупо все витрачаю на їжу, бо люблю їсти. Коли приходжу в магазин, не дивлюся на ціни, а беру все, що захочу. Саме так я збудував своє життя. Така сума виходить, бо купую дорогі продукти і багато. От якщо захочу купити чорної ікри, візьму і куплю, якщо захочу її не доїдати, не доїм. Їжа – моя найголовніша цінність. Якщо хтось запитає, що я оберу – з’їсти 10 стейків чи поїхати в Єгипет, то оберу поїсти. Та водночас я не вважаю, що це нормально, що це приклад для суспільства і так треба робити, – поділився шеф-кухар.

Дивись новий випуск 11 сезону «Хто зверху?» з Євгеном Клопотенком вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі

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