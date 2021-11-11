Євген Клопотенко назвав точну суму, яку витрачає на їжу

Зірка зізнався, що ніколи не економить на продуктах харчування

Скільки ти витрачаєш грошей на їжу в місяць? Можеш назвати вголос, але ця сума все одно не буде близькою до тієї, яку витрачають професіонали і гуру у сфері харчування. Наприклад, відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко ніколи не може відмовити собі в бажанні купити якийсь продукт, навіть якщо він буде коштувати непомірних для когось грошей. Адже для кулінарного експерта найважливіше у житті – це їжа.

За лаштунками шоу «Хто зверху?» Євген Клопотенко теж не міг втриматися, щоб не поговорити про кухню та їжу. А тому Новому каналу вдалося дізнатися, скільки ж шеф-кухар витрачає грошей на їжу щомісяця.

– Усі, які є. 70% грошей я витрачаю на їжу. Реальна сума на харчування для мене – десь 35 тисяч гривень. Принцип мого життя такий: я можу не збирати на машину, не збирати на відпустку, не збирати на одяг, мені все це байдуже, а от на їжу витрачаю. Є люди, які купляють якусь нормальну їжу, якої вистачає на життя, а гроші, що лишилися, зберігають для чогось іншого. А я тупо все витрачаю на їжу, бо люблю їсти. Коли приходжу в магазин, не дивлюся на ціни, а беру все, що захочу. Саме так я збудував своє життя. Така сума виходить, бо купую дорогі продукти і багато. От якщо захочу купити чорної ікри, візьму і куплю, якщо захочу її не доїдати, не доїм. Їжа – моя найголовніша цінність. Якщо хтось запитає, що я оберу – з’їсти 10 стейків чи поїхати в Єгипет, то оберу поїсти. Та водночас я не вважаю, що це нормально, що це приклад для суспільства і так треба робити, – поділився шеф-кухар.

Дивись новий випуск 11 сезону «Хто зверху?» з Євгеном Клопотенком вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі