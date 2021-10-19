Сергій Притула розповів, як робить своїх дівчат щасливими

Ведучий розважальних шоу Нового каналу поділився секретом щастя його дружини, донечок і мами

18 жовтня відзначають Всесвітній день жіночого щастя. Сім’янин, багатодітний батько, ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» (Новий канал) Сергій Притула зізнався, як робить щасливими найближчих жінок та дівчаток у своєму житті.

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Дружині – увага та розвантаження

– Дуже важлива річ – бути поряд у відповідальні моменти. Мені здається, що це дуже цінно у стосунках. Наприклад, я завжди поруч, коли дружина народжує, – каже новоканалець. – Щастя – це субстанція, яка складається з різних пазлів. Вони не обов’язково мають бути великими. Буває, достатньо просто розвантажити дружині кілька годин, щоб вона зайнялась дівчачими справами: сходила в салон краси чи посиділа з подругами. А я в цей час гуляю з донькою у парку чи просто сиджу з найменшенькою, поки вона спить.

Молодшій – усмішка, а старшій – музика та історії

– Зі Стефанією все максимально просто. Я обожнюю моменти, коли вона прокидається, – зізнається Притула. – Нахиляюся над колискою, донька бачить мене й усміхається. Смієтьсяяя!… Навіть рідне обличчя робить її щасливою. А Соломійка – це згусток енергії. У неї почався чудовий вік «чому?» Цікаво спостерігати за її трансформаціями. Десь півроку ми їздили в машині під три пісні: ТНМК – «Не стій, стрибай!», Tayanna – «Фантастична жінка» і Тіна Кароль – «Україна – це ти». Цей набір був забитий в мене у легкий пошук в телефоні (сміється). Потім випадково я повіз доньку в садок, слухаючи Radio Roks, і дитина наступного разу в дорозі впевнено замовила: «Радіо Рокс!» Це була команда. І наступні півроку Соломійка відривалася під рокешник. А останні пару місяців ми їздимо в тиші, тому що донька каже: «Тату, розкажи історію». І я розповідаю про своє дитинство, про її дідуся, якого вона, на жаль, ніколи не бачила, про свої пригоди з братом. За час поїздки встигаю їй розказати дві-три історії, і вона мені дуже дякує.

Мамі – бути собою

– Для мами все те, що відбувається у житті, – мої успіхи в кар’єрі, успіхи брата, наші сімейні успіхи, благополуччя родини і здоров’я дітей – це найбільше щастя, – ділиться ведучий.

Шоу «Діти проти зірок» дивіться щосереди, а «Хто зверху?» – щочетверга о 19:00 на Новому каналі. Піднімайте собі настрій цієї осені разом із розважальними шоу телеканалу!