Як Костянтин Войтенко балує доньку

Актор серіалу «Будиночок на щастя» згадав, які влаштовував сюрпризи

У ситкомі Нового каналу Костянтин Войтенко грає роль молодого батька. У серіальному, як і в реальному житті, він – батько доньки. Емілії п’ять років. І тато любить влаштовувати їй сюрпризи. Які – він розповів Новому каналу на зйомках «Хто зверху?»

– Дітей дуже складно чимось здивувати в такому віці. Для них кулька з улюбленим персонажем може бути крутою. А дорогий подарунок, навпаки, незрозумілим, – розповідає актор. – Минулого року ми їй подарували прикольний корабель. А вона хотіла машинку. Просто машинку.

Зірковий тато балує Емілію не лише на свята.

– Купив доньці величезний ляльковий будиночок, коли почався карантин. Не чекав дня народження, – згадує Костянтин. – Мені здається, кльово робити презенти просто так, без приводу.

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А ось дні народження часто не вдається відсвяткувати з розмахом.

– День народження у доньки 30 грудня. Три або чотири рази вона на своє свято хворіла. Ми готуємо їй сюрприз, а вона раз – і захворіла, – каже актор – Та минулого разу вдалося відсвяткувати. Хоч аніматорів не запрошували, але кульки й тортик були.

Дивіться «Хто зверху?» за участю актора на сайті Нового каналу, а нові випуски – щочетверга о 19:00 на ТБ.