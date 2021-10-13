Леся Нікітюк зізналася, з якими чоловіками їй комфортно

Ведуча Нового каналу розповіла, яким має бути її обранець

Леся Нікітюк – одна з найзатребуваніших українських ведучих. У неї дуже жорсткий графік – зйомки шоу «Хто зверху?» і реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі, бізнес-школа, спортзал, робота над власним брендом одягу і прикрас… На особисте життя часу практично не залишається, та є певний типаж чоловіків, який підходить під ритм дівчини і може підкорити її серце.

– Мені комфортно з людиною, з якою в нас сходяться пазли світів. Я дуже зайнята. Коли чоловік теж багато працює, і ми зустрічаємося після тривалого трудового дня, – це класно. Адже для мене важливо, щоб він теж розвивався, був готовий працювати, не був ледарем, брав на себе відповідальність, – зізналася Леся в інтерв’ю журналу «Добрые советы». – Ще обов’язково – хороше почуття гумору – мені має бути дуже весело.

Наявність в обранця величезної суми грошей на банківському рахунку – не принциповий момент для дівчини. Адже вона й сама дуже добре заробляє.

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– Комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. Який стане мені другом, буде спілкуватися на різні теми і розуміти мене. З багатою людиною, у якої мільйони, мені, напевно, буде не по собі, – зазначила ведуча Нового каналу.

Дивіться 11-й сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі.