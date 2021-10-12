Сергій Притула закликав жінок зізнаватися у своїх почуттях

Під час ефіру шоу «Хто зверху?» ведучий звернувся до представниць прекрасної статі

Дівчата, а чи бувало у вас так, що ви мали почуття до чоловіка, але так і не наважилися йому про це сказати? Якщо так, то знайте, що ви не самотні. Адже, як показало опитування на шоу «Хто зверху?» (Новий канал), так робили 74% жінок. І така статистика не на жарт обурила ведучого Нового каналу Сергія Притулу.

– Чого ви мовчите?! Ви що, якісь пальнуті, чи що?! Це ваше життя, тож за вас ніхто того не скаже! Як? Спитай, а потім дізнаєшся! А раптом він того чекає?! Ходе-ходе, ходе-ходе… Думає, чого ж я буду до неї залицятися, якщо вона морозиться від мене. Так ти підійди, скажи, – закликав ведучий.

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Після такої заяви новоканальця ведуча Леся Нікітюк одразу поспішила заступитися за жінок та пояснити їхнє бачення ситуації. Вона сказала, що відповідь чоловіка може образити жіночу психіку, і дівчата говорять фразу: «Я тебе кохаю» виключно після того, як їм її скаже чоловік.

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