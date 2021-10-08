Відомий комік посварився з бабцею: «Вважаєте, що можете плюнути в обличчя?»

Дмитро Танкович розповів, як чудив під час виступів

Комічних акторів хлібом не годуй – дай пожартувати зі сцени. Причому частенько вони це роблять не за сценарієм. На відміну від зірок шоу-бізнесу, не чекають «зеленки» – останнього концерту в турі, а приколюються постійно. Ось і Дмитро Танкович любить пожартувати зі свого колеги Євгена Сморігіна, з яким вони дружать зі школи. Про найяскравіший епізод він розповів Новому каналу на «Хто зверху?»

– Під час телевізійного запису концерту Dizel Show в нас був номер із Женею, – згадав актор. – Він, як завжди, грав бабусю. Під час номера між нами відбувався діалог. Женя вирішив зімпровізувати й каже: «Я в тебе зараз як плюну»! І плюнув! Не по-справжньому, але виглядало так переконливо, що глядачі повірили. Я не змовчав і відповів йому: «А, так?! Бабусю, ви вважаєте, що можете плюнути в обличчя живій людині?» І теж «плюнув» у відповідь йому в обличчя.

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До таких імпровізацій Дмитро Танкович ставиться з особливою любов’ю.

– Мені здається, що коли номер завчений, це не так весело, – зізнається він. – Для мене не проблема навіть забувати слова. Якщо одне вилетіло з голови, я згадаю якесь інше. Головне, щоб номер не зупинився.

Дивіться «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі.