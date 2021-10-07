Ольга Цибульська оголила груди на сцені: «Видно сосок!»

За лаштунками «Хто зверху?» найспівочіша ведуча розповіла про конфуз, який трапився під час виступу

Зірки частенько потрапляють у комічні ситуації. Хтось падає під час виконання граційних па, з когось жартують колеги, а в когось рветься костюм у пікантних місцях. Про такі історії селебритіз зазвичай згадують з усмішкою. Не до сміху хіба що, коли це стається на очах у багатотисячної публіки. Нещодавно Ольга Цибульська й сама стала жертвою конфузу, про що Новий канал дізнався в неї під час зйомок «Хто зверху?»

– У нас був концерт у Южноукраїнську, і в мене просто на сцені зсунувся костюм, – згадала співачка. – Та так, що було видно бюст. Причому я співала романтично-драматичну пісню. Бачу – виходить артист мого балету і починає смикати мене в районі грудей. Не могла зрозуміти, що той робить. А він мені каже: «У тебе видно сосок».

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Щоправда, інцидент публіка не змогла оцінити.

– Це була еротична фантазія мого піар-менеджера, – сміється Ольга. – Вона завжди казала, що треба, аби я на сцені роздягнулася. І це сталося. Хоча ніхто з залу нічого не побачив, вся команда посміялася.

А в які комічні ситуації Ольга потрапить на «Хто зверху?» – дивіться всією сім’єю у четвер о 19:00 на Новому каналі.