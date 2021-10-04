Сергій Притула – про 13-річного сина

Ведучий Нового каналу і багатодітний батько розповів, чи піде молодший Притула по його слідах

2 жовтня новоканалець, багатодітний батько Сергій Притула відзначив важливе свято. Його сину Дмитрику виповнилося 13 років! Люблячий татусь часто ділиться з підписниками у соцмережах теплими фото з хлопцем. Українці коментують, що Дмитро схожий на свого зіркового татуся. Цей факт ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок», які показує Новий канал, не підтримує.

– Дмитро схожий і на мене, і на маму. І візуально, і певними рисами характеру, – говорить Сергій Притула. – А наскільки ми схожі чи відмінні – покаже час. Дитина не може бути якоюсь копією чи розглядатись виключно крізь призму батьків. Якщо він захоче – зможете розглядати його крізь індивідуальну призму. Наразі в нього чудове непублічне дитинство. І ми всі поважаємо його право на те, ким бути і чим займатися!

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Чи буде Дмитро Притула знаменитістю у царині шоу-бізнесу – виключно його рішення.

– Станом на нинішній день у нього не має тяги до креативної індустрії. Ба більше, він, що не типово для його покоління, абсолютно байдужий до соцмереж, – ділиться ведучий Нового каналу. – Мрії в нього є. Ми до них придивляємося. Та головне, щоб мрії були підкріплені прагненням. Зараз стежимо, чи це викристалізовується.

Новий канал бажає сину улюбленого ведучого здоров’я, здійснення мрій та успіхів у всіх починаннях! А шоу, де Сергій Притула є ведучим, дивіться: «Хто зверху?» – щочетверга о 19:00 на Новому каналі, а «Діти проти зірок» – щосереди на тому ж місці, в той же час.