Наталка Денисенко чотири рази офіційно виходила заміж за Андрія Федінчика: «Він – мій!»

Актриса розповіла, чому весіль було так багато

Один з найулюбленіших конкурсів глядачів на «Хто зверху?» – «Правда чи брехня». Саме там зірки розповідають таємниці, про які багато хто чує вперше. Ось і Наталка Денисенко зізналася, що офіційно виходила заміж за Андрія Федінчика чотири рази! А взагалі, весіль у пари було аж п’ять. Новий канал дізнався подробиці церемоній.

– Перше весілля в нас було кіношне. Тоді ж на знімальному майданчику в нас і зав’язалися стосунки. По суті, наше кохання почалося зі шлюбної церемонії, – сміється актриса. – Коли у вересні Андрій мені освідчився, планували весілля на наступне літо, але так добре відсвяткували Новий рік, що я завагітніла. Дуже хотіла весілля влітку, щоб йти у гарній відкритій сукні. Андрій сказав: «Чого ти переймаєшся? Буде тобі літня весільна сукня. Полетіли на Мальдіви, там і відсвяткуємо». Це було найкращим рішенням. Адже в нас була камерна церемонія на двох.

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Після повернення до Києва акторів чекало ще одне весілля.

– Запропонували взяти участь у фестивалі весільних церемоній і зробити нам космічне торжество, – згадує актриса. – Були нереальні декорації – неймовірно красиво. До нас прийшли друзі, ми влаштували фуршет і невелике святкування.

Наступне весілля пара організувала для родичів.

– Влаштували одруження у центральному РАГСі з рушником та іконами, – усміхається Наталка. – А потім відсвяткували на кораблі.

Ще одне весілля було за кордоном.

– Минулого року ми з Андрієм знімалися у серіалі. Сподівалася, що знову побуду у весільній сукні, але не вийшло за сюжетом, – сміється актриса. – Тоді сказала чоловіку: «Хочу ще весілля». Коли ми поїхали на річницю в Єгипет, провели церемонію на яхті.

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І це не межа, актриса мріє ще про одне весілля!

– Річ у тім, що коли я виходила заміж, мені не подобалися пишні сукні, як у принцес. А тепер дуже подобаються, – сміється Наталя. – Але Федінчику ця ідея не дуже. Думаю, що чоловіки таке не люблять. А я в захваті! На відміну від хейтерів, які постійно пишуть: «Це вона для показухи робить, щоб усі знали – цей мужик лише її». А чом би й ні? Мені подобається бути дружиною Андрія Федінчика, я пишаюся тим, що він мій.

Якими секретами поділяться інші учасники «Хто зверху?» – дивіться наступного четверга, 7 жовтня, о 19:00 на Новому каналі.