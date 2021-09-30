Показали геніталії і «пукнули» на сцені: як «дизелі» приколюються одне з одного

За лаштунками «Хто зверху?» (Новий канал) Єгор Крутоголов та Яна Глущенко згадали найсмішніші розіграші від колег

У зірок шоу-бізнесу є таке поняття, як «зелений» концерт – останній на гастролях. На цих заходах вони або їм влаштовують багато розіграшів, які веселять не лише глядачів, а й самих артистів. На зйомках «Хто зверху?» Новий канал дізнався в Єгора Крутоголова і Яни Глущенко, як колеги приколюються з них.

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«Пук» від звукорежа

– В одному з номерів я граю стриптизера, – розповідає Єгор. – За сценарієм, підходжу до дівчини і представляюся, киваючи. Лунає хрускіт, ніби в мене ламається шия. На «зеленці» замість звуку хрусту пролунав пук. Я від сміху склався навпіл, партнери каталися по підлозі. Та й зал теж все зрозумів, їм було дуже смішно.

Статеві органи від балету

– Якось був у нас останній концерт на гастролях у Вінниці, під час нього ми співали пісню про пластику, – згадує Яна Глущенко. – І ось наш балет танцює в костюмах медсестер з папками. У якийсь момент вони повертають ті папки, а там намальовані великі чоловічі статеві органи. Я співаю й починаю дико реготати. Це було смішно.

Чи будуть жартувати одне з одного колеги по сцені Яна Глущенко і Єгор Крутоголов у «Хто зверху?» – дивіться сьогодні, 30 вересня, о 19:00 на Новому каналі.