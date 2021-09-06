Навіщо Ірина Сопонару завела хештег для частини тіла?

Деякий час комікеса і актриса Ірина Сопонару спілкувалася з підписниками за допомогою ніг. Розповідаємо, чому так вийшло

Українська акторка театру і кіно, а також комікеса Ірина Сопонару створила в Instagram хештег… для власних ніг! Більше того, деякий час дівчина спілкувалася зі своїми підписниками у сторіз цими ж ногами. Як так вийшло, Ірина розповіла за лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?», яке щочетверга показує Новий канал.

– Я нещодавно рівняла перетинку носа і, відповідно, не виходила у прямі ефіри в Instagram через зовнішній вигляд. Але ж контент створювати хотілося, – зізналася Сопонару. – Сиділа вдома на лікарняному, було нудно. Подумала: «Треба щось знімати». І я знімала свої ноги! Вони розмовляли з аудиторією, розповідали, як у мене справи, як проходить реабілітація і таке інше.

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Навіть після відновлення Ірина продовжує спілкуватися з шанувальниками за допомогою ніг – креативний спосіб виходити на зв’язок сподобався як самій актрисі, так і її підписникам. Ще б пак, адже стрункі ніжки дівчини не залишають байдужими нікого – фізичні навантаження допомагають Сопонару триматися у відмінній формі.

– Якихось секретів краси я не маю, але за можливості займаюся спортом. Люблю кросфіт (програма вправ на силу і витривалість, – прим. ред.) Може, на мене не скажеш, але я, як мураха – маленька і сильна, – сміється учасниця розважального шоу Нового каналу.

Дивіться нові випуски 11-го сезону шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!