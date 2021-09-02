Сергій Притула заробив дві тисячі на ногах Ірини Сопонару

Розмір ноги комедійної акторки приніс гроші чоловічій команді на шоу «Хто зверху?»

Ведучий Нового каналу Сергій Притула примудрився виграти цілих дві тисячі гривень за допомогою струнких та довгих ніг акторки «Жіночого Кварталу» Ірини Сопонару. Дівчина просто обмовилася про розмір своєї ноги під часу шоу «Хто зверху?», а чоловіча команда скористалася цим, щоб дати відповідь на бонусне запитання.

– Який у тебе розмір ноги? 35? – запитала Леся Нікітюк.

– Ні. Але я відріжу собі великий палець, і буде мій розмір ноги, – пожартувала Ірина Сопонару.

Чоловіки не змогли забути цього факту, а тому скористалися ним під час відповіді на бонусне запитання: «Скільки відсотків жінок були незадоволені своїм першим сексом?»

– Давайте підемо шляхом наших суперників. Нагадайте: у неї був 35 чи 36? Тепер вся відповідальність за правильну відповідь лежить на Ірі. Ми вирішили перекласти її на вас. Тому скористаємося ногою Сопонару – нехай сама визначить, правою чи лівою – і ми кажемо, що 35%, – сміливо заявив Сергій Притула.

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І нога Ірини Сопонару таки потрапила в самісіньке яблучко. За це чоловіча команда отримала не одну, а цілих дві тисячі гривень на свій рахунок. А от коли дівчата спробували скористатися цією стратегією, то провалилися.

Цього разу ноги Ірини Сопонару принесли успіх чоловічій команді. Але, як пізніше зізналася акторка, ніжки також часто виручали і її саму.

– За родом своєї діяльності мені доводиться годинами стояти в кадрі або на концертах, тому я люблю жартувати, що мене, як вовка, ноги годують (сміється). Звісно ж, мої ніжки мене виручали. Наприклад, коли в Лондоні бігла на літак по аеропорту. З огляду на те, що я завжди дуже пунктуальна (параноя, що можу спізнитися), приходжу заздалегідь, особливо коли це стосується літаків та поїздів. А тут, мабуть, не очікувала, що аеропорт настільки великий, тому вбігла в літак за секунду до зачинення дверей. А ще якось я просто шаленіла від одних туфель, які на той час були мені не по кишені. То мені їх подарував друг, сказавши, що мені до ніг потрібна гарна обгортка, – поділилася Ірина.

Дивіться новий випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» вже цього четверга о 19:00 на Новому каналі. Обіцяємо, що там ви побачите прекрасні ноги Ірини Сопонару.