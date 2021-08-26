Юрій Ткач розповів, яку школу обрав для доньки

Шестирічна Ліззі з вересня буде поглиблено вивчати англійську мову

Цього року донька відомого українського коміка Юрія Ткача йде в перший клас. Зіркове подружжя готується до радісної події, адже таке відбувається раз у житті. До вибору школи вони поставилися з усією серйозністю. Про це Новий канал дізнався в актора під час зйомок «Хто зверху?»

– Навчальний заклад ми шукали приблизно два місяці. Їздили й дивилися різні варіанти, – згадав комік. – Вибрали школу, яка знаходиться неподалік від дому, буквально через парк пройти. Це приватний навчальний заклад із поглибленим вивченням англійської мови.

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Комік зізнається, що більше часу пошукам школи приділила дружина Вікторія. Та й надалі через зайнятість він не зможе брати активну участь у навчальному житті доньки.

– На батьківських зборах мене можна не чекати, – сміється актор. – Ми будемо потім влаштовувати домашні батьківські збори й вирішувати всі питання.

Дивіться «Хто зверху?» за участі Юрія і Вікторії Ткачів в одному з випусків 11 сезону шоу. З 2 вересня щочетверга о 19:00 на Новому каналі.