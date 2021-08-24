Зірки привітали Україну з Днем Незалежності

Українські селебритіз поділилися святковими вітаннями за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал)

Сьогодні, 24 серпня, святкуємо День Незалежності України. Нашій незалежній державі виповнюється 30 років. До такого свята Новий канал підготував спеціальний випуск улюбленого шоу українців «Хто зверху?» Гостями спешлу до Дня Незалежності України стали Тарас Тополя, Анна Різатдінова, Влад Яма, Катерина Павленко, Юрій Горбунов та JAMALA. І оскільки Україну сміливо можна назвати 30-річною сильною та незалежною жінкою, зірки вирішили привітати свою рідну неньку відповідно цього статусу.

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Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла»:

– Насамперед хочеться побажати незалежності та свободи, особливо у стосунках, права на вільний простір, на особисті мрії та бажання, які б партнери по життю допомагали втілювати, а не заважали. Також бажаю мати свою думку, власну позицію та достатній рівень інтелекту, щоб усвідомлювати все, що діється навколо. І, звісно, ще здоров’я та натхнення, бо без натхнення немає майбутнього.

Анна Різатдінова, гімнастка та бронзова призерка Олімпійських ігор 2016:

– Бажаю не заморочуватися через дрібниці, бути впевненою у собі – лише у собі, ні в кому іншому – ні в чоловікові, ні в друзях, ні в помічниках, сподіватися тільки на себе. Водночас важливо шукати щастя, якщо жінка його ще не знайшла, та жити в моменті. Бо ми весь час переймаємося якимись цілями, задачами, а хочеться усім нагадати, що треба жити тут і зараз.

Влад Яма, хореограф та телеведучий:

– Перше, що спадає на думку серед побажань Україні як жінці, –гарного чоловіка (сміється). У даному випадку нехай будуть щирі та сильні друзі. Але успішною потрібно бути незалежно ні від кого. Хочу побажати чесних керівників, таланту в нас і так вистачає, і щоб у світі було більше добрих приводів згадувати Україну.

Катерина Павленко, солістка гурту GO_A, який представляв Україну на «Євробаченні-2021»:

– Хотілося б побажати нашій Україні та українцям мудрості, позитивного мислення, впевненості у собі та незалежності!

Юрій Горбунов, телеведучий:

– Бажаю, щоб Україна була здоровою, бо у 30 років над цим вже варто замислитися. Щоб вона продовжувала свою дітородну функцію як жінка, а ще не забувала про того, хто теж народився у цей день – ваш покірний слуга.

JAMALA, співачка та переможниця «Євробачення-2016»:

– У 30 років ти розумієш життя значно краще, ніж у 20. Тому я б побажала нашій країні менше помилятися, бути впевненою, адже нам немає чого соромитися. Мені здається, що Україні та українцям трошки не вистачає впевненості. У нас є така традиція – порівнювати себе з кимось. У такі моменти ми не помічаємо, що маємо крутих людей у всіх сферах. Не кожна країна може похвалитися такою кількістю чемпіонів, а ми себе постійно жаліємо. Так, треба знати свої слабкі місця, щоб працювати над ними, але слід бути більш впевненими, триматися одне одного. Ми маємо зробити висновки, захищати свою територію та гідність. Я б побажала нашій країні дивитися на помилки як на досвід та рухатися вперед, вперед, вперед. Адже 30 – це дуже мало, ми молода держава. Нам потрібно розвиватися та вірити в себе!

Дивіться святковий випуск шоу «Хто зверху?» до Дня Незалежності України вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі