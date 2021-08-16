Ольга Цибульская – о выборе школы для сына

Поющая ведущая рассказала, в какую школу поведет ребенка

Последний месяц лета в разгаре. Школьники продолжают наслаждаться каникулами, а родители первоклассников уже собирают детей в школу. 1 сентября ждет линейка и звездную маму Ольгу Цибульскую. Ее шестилетний сын Нестор идет в школу. Какое учебное заведение выбрала певица – она ​​рассказала Новому каналу на съемках «Хто зверху?».

– Школу искала в течение года. Объехала все учебные заведения рядом с домом, – говорит певица. – Посмотрела все, что есть, и выбрала ту, которая может быть ему интересна. Ключевое решение было за папой, которому платить за обучение, и за Нестором, которому туда ходить.

Для будущего первоклассника певица выбрала частную школу.

– Мы рассматривали и государственные, но там очень большие классы – более 30 учеников, – рассказывает Ольга. – Зная своего художника, который любит внимание, ему надо было подыскать гнездышко, где с ним будут играть, радоваться и уделять время.

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Так кем видит в будущем своего сына звездная мама?

– У меня нет цели мучить ребенка и сделать из него Эйнштейна, – признается она. – Сейчас сын говорит, что он – великий художник. Ему все нравится. Он интересуется и наукой, и динозаврами, и королевствами, и историей, и музыкой, конечно. Играет на барабанах, укулеле – у нас куча инструментов дома, и он постоянно просит купить что-то новое.

С такими предпочтениями через 15 лет против Ольги Цибульской на «Хто зверху?» играть Нестор. А пока ждите шоу с участием звезды с 24 августа по четвергам в 19:00 на Новом канале.

Фото с сыном — Instagram