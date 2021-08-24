Що українські зірки робили в день проголошення Незалежності України

Телеведучий Юрій Горбунов та хореограф Влад Яма за лаштунками «Хто зверху?» (Новий канал) згадали особливий момент 30 років тому

Феєрверки, концерти, урочисті заходи – святкування Дня народження рідної країни триває! Рівно 30 років тому проголосили Незалежність України. Той момент згадав телеведучий Юрій Горбунов. Під час зйомок спецвипуску шоу «Хто зверху?» (Новий канал) він розповів, що робив у той день.

– Про акт проголошення я почув по радіо, – згадує Юрій Горбунов. – Слухав пряму трансляцію одним вухом, а «другим вухом» готував святковий стіл, бо в мене цього дня – день народження. 1991-го мені якраз виповнювався 21 рік, повноліття. Чесно кажучи, не розумів тоді – радіти чи засмучуватися. З одного боку, класно, що Україна нарешті стала незалежною. А з іншого боку, я зрозумів, що тепер щоразу на мій день народження буде ще одне грандіозне державне свято.

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Його колезі по команді на шоу «Хто зверху?» Владу Ямі тоді було дев’ять років, тож чітко день проголошення незалежності він не пам’ятає.

– Пам’ятаю, відбувалося щось особливе. Увага всіх людей була до чогось прикута. Але я в цей час десь на вулиці катався на велосипеді чи грав у футбол, – ділиться хореограф. – Не дуже усвідомлював цю подію, але розумів, що сталося щось хороше, що має добру перспективу.

Спецвипуск розважального шоу «Хто зверху?» до Дня Незалежності України дивіться 24 серпня о 19:00 на Новому каналі! У чоловічій команді разом із Юрієм Горбуновим та Владом Ямою зіграють Тарас Тополя та незмінний капітан Сергій Притула. А під керівництвом ведучої Лесі Нікітюк поборються за перемогу: солістка гурту «Go_A» Катерина Павленко, JAMALA та гімнастка Ганна Різатдінова.