Ольга Цибульська – про вибір школи для сина

Найспівочіша ведуча розповіла, в яку школу поведе дитину

Останній місяць літа у розпалі. Школярі продовжують насолоджуватися канікулами, а батьки першокласників вже збирають дітей до школи. 1 вересня чекає лінійка і на зіркову матусю Ольгу Цибульську. Її шестирічний син Нестор йде до школи. Який навчальний заклад обрала співачка – вона розповіла Новому каналу на зйомках «Хто зверху?».

– Школу шукала протягом року. Об’їхала всі навчальні заклади поруч з домом, – каже співачка. – Подивилася все, що є, і обрала ту, яка може бути йому цікава. Ключове рішення було за татком, якому платити за навчання, і за Нестором, якому туди ходити.

Для майбутнього першокласника співачка обрала приватну школу.

– Ми розглядали і державні, але там дуже великі класи – більше 30 учнів, – розповідає Ольга. – Знаючи свого митця, який любить увагу, йому треба було підшукати гніздечко, де з ним будуть бавитися, тішитися і приділяти час.

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Так ким бачить в майбутньому свого сина зіркова матуся?

– У мене нема цілі мучити дитину і зробити з нього Ейнштейна, – зізнається вона. – Зараз син каже, що він – великий митець. Йому усе подобається. Він цікавиться і наукою, і динозаврами, і королівствами, і історією, і музикою, звісно. Грає на барабанах, укулеле – в нас купа інструментів вдома, і він постійно просить купити щось нове.

З такими уподобаннями через 15 років проти Ольги Цибульської на «Хто зверху?» гратиме Нестор. А поки очікуйте шоу за участю зірки з 24 серпня щочетверга о 19:00 на Новому каналі.

Фото з сином – Instagram