Ксенія Мішина – про парні татуювання з Еллертом

Відома актриса разом зі своїм коханим зробили майже однакові сердечка

Три тижні тому відома українська актриса Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом зробили парні татуювання. Тепер у них на ногах є майже однакові сердечка: у Ксюші – червоне, а у Саші – зелене. Під час зйомок шоу «Хто зверху?», яке восени покаже Новий канал, Мишина зізналася, що на тату закохані зважилися спонтанно.

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– Знаєте, ці татуювання вийшли дуже цікаво. Самі собою, – розповідає Ксенія. – Я не скажу, що ми планували їх зараз зробити – відклали це питання на деякий час. І, я вже не пам’ятаю через що, ми з Сашею трошки посварилися. І, коли ми помирилсь, він сказав: «Я наб’ю сердечко». В інтернеті ми постійно обмінюємося цим знаком. Усі наші підписники знають, що в нього – зелене серце, а в мене – червоне. Так от, він говорить: «Я наб’ю сердечко, щоб ти завжди була зі мною, адже моє кохання до тебе – безмірне». А я у відповідь сказала, що теж, звісно, зроблю. І ми разом поїхали до татуювальника й набили їх. Це взагалі не боляче. Така маленька татушка, і, мені здається, не в дуже болючому місці.

Одинадцятий сезон шоу «Хто зверху?» дивіться вже цієї осені на Новому каналі!