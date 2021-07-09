Даша Астаф’єва – про риболовлю

Українська співачка та актриса розповіла, чому її приваблює незвичайне хобі

Багато років Даша Астаф’єва – співачка, актриса і секс-символ українського шоу-бізнесу – захоплюється риболовлею. Вона намагається якомога частіше вибиратися на природу і вдосконалювати свою техніку лову риби. Що приваблює Дашу в цьому занятті, вона розповіла напередодні Дня рибалки, який відзначається 11 липня, під час зйомок одинадцятого сезону шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

– Для мене ловити рибу – це те саме, що робити масаж, їздити на велосипеді, гуляти в лісі. Я отримую від цього процесу кайф! У дитинстві, до речі, не дуже любила риболовлю – вона сприймалася як робота – треба було йти й ловити рибу, щоб уся сім’я могла повечеряти, – зізналася Даша. – А зараз це фан і хороший спосіб відпочити, розвантажити голову, привід побути на природі.

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Головне для Астаф’євої – це процес, а не здобич. Тож до улову співачка ставиться милосердно. Але бувають і винятки.

– Переважно спійману рибу ми відпускаємо. Але іноді хочеться й поїсти рибки, тож, буває, забираємо додому і готуємо. У нашій родині не дуже люблять готувати рибу, тому ми щоразу довго сперечаємося, хто буде це робити. Мене постійно проносить, – сміється співачка.

Дивіться випуск шоу «Хто зверху?» з Дашею Астаф’євою цієї осені на Новому каналі!