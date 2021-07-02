Новий рік в липні? Легко! Як знімали святковий випуск «Хто зверху?» в літню спеку

Різдвяний маскарад посеред літа Леся Нікітюк, Сергій Притула, Олександр Педан, Оля Полякова, Слава Камінська, Влад і Ліліанна Яма, Євген Сморигін та Дмитро Євтушенко влаштували на зйомках шоу «Хто зверху?» (Новий к

На вулиці – спека, а у знімальному павільйоні – ялинка, сніг і подарунки. В перший день липня зірки українського шоу-бізнесу на чолі з Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою влаштували на зйомках одинадцятого сезону «Хто зверху?» (Новий канал) різдвяний маскарад.

– Вперше я святкую Новий рік посеред літа. Уявіть, зимове свято – 1 липня, – каже ведуча Леся Нікітюк під час зйомок. – Чесно кажучи, навіть не знаю, яке з них буде кращим: те, що настане за півроку, чи сьогоднішнє. Під час зйомок шоу в нас були такі круті конкурси, костюми, гірлянди та прикраси, що я хочу прокинутися зранку і відчути, що в мене болить голова (сміється). В наше стандартне аранжування внесли новорічні нотки. На програмі – класні гравці в чудових яскравих вбраннях. Немає загрози щодо мене з боку Притули, бо він, як диригент оркестру, поводиться дуже шляхетно.

У новорічному випуску «Хто зверху?» взяли участь Оля Полякова, Слава Камінська, Влад та Ліліанна Ями, Євген Сморігін та Дмитро Євтушенко. За програму вони змінили кілька образів. Окрім ошатних вечірніх костюмів перевтілювались у різдвяні ялинки, оленів та ельфів.

– Грати було весело, але спекотно, – зізнається Влад Яма. – У нас за випуск було дуже багато перевдягань у різні тематичні різдвяні образи. І щоразу, повертаючись у гримерну, через відкриті двері ми бачили листя на деревах та відчували температуру повітря +30. А ще для повного занурення в атмосферу Нового року не вистачало холодного шампанського, мандаринів, олів’є… Але була Полякова! (сміється).

Щоправда, шампанське з’явилося у фіналі випуску. Учасники не лише змогли його скуштувати та урочисто привітати глядачів із Новим роком, а й влаштували дощ з ігристого напою.

Хто переміг у новорічному спецвипуску, та скільки літрів шампанського розбризкали по студії – дивіться наприкінці грудня на Новому каналі!

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