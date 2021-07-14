Де проводять літо українські зірки

Катя Павленко з Go_A, Michelle Andrade, Олена-Крістіна Лебідь та інші розповіли, в яких українських локаціях люблять проводити відпустку

Карантин і закриті кордони дали можливість українцям вивчити свою країну краще. Її не згаяли наші селебритіз, радимо не згаяти й вам під час планування літньої відпустки. А щоб було легше визначитися з вибором, здаємо улюблені локації українських зірок, про які вони розповіли під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал).

По особливу атмосферу – в Карпати

Більшість українських селебритіз у захваті від Карпат – саме там вони й рекомендують відпочивати, особливо влітку. Причому поїздка в гори підійде як любителям активного та екстремального відпочинку, так і тим, хто любить насолоджуватися красивою природою з балкона готельного номера.

– В Україні мені дуже подобається Закарпаття. Там особлива атмосфера, чудова в будь-яку пору року! Я відпочивала там ще зі школи, тож зберегла багато хороших спогадів про це місце, – зізналася ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь.

Проводити літо в горах любить і хореограф Женя Кот. Він рекомендує не сидіти в курортних містечках і селищах, а відкривати для себе глибину регіону.

– Обов’язково їдьте в Карпати. Літні гори – це щось нереальне. Навіть красивіше і яскравіше, ніж узимку. Коли все зелене, дихаєш вільно. Річки вирують, ти можеш в них зайти. І хоча вода там холодна, задоволення не порівняти ні з чим, – зазначив танцівник. – Покататися по Карпатах, а не просто з’їздити в Буковель – це просто шикарно.

Любить Карпати і співачка, ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade – вона зізнається, що почувається в українських горах, як за кордоном. А її співведучого Кирила Макашова приваблює піший туризм.

– Я дуже люблю і море, і гори, але зараз поїхав би в Карпати. Дуже хочу в похід, днів на сім-дев’ять, з наметом, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

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По море – до Одеси

Користується популярністю і Чорне море – за пляжним відпочинком зірки їдуть в Одесу або Одеську область.

– Минулого року ми їздили на кілька днів у Санжейку. Моєму синові Нестору дуже сподобалося, – розповіла Ольга Цибульська. – Там красива природа з нереальними піщаними урвищами. Єдине, потрібно підтягнути український сервіс та чистоту пляжів. Ще б хотіла поїхати на відпочинок у Кирилівку. Два роки тому була на гастролях. Там дуже красиві пляжі на Федотовій косі.

На забрудненість пляжів скаржиться і Michelle Andrade, але це не заважає співачці насолоджуватися відпочинком на півдні України.

– Я дуже люблю Одесу. Це курорт, хоча й хотілося б, щоб він був чистішим. Щоб люди, які там відпочивають, стежили, куди кидають сміття. А ще влітку в Одесі проходять найкрутіші концерти! – зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

По легенди – на Запоріжжя

В Україні є безліч локацій з потужною історією та енергетикою. Комусь цікаво відвідувати їх у пошуках містики. Для когось, як для Каті Павленко з гурту Go_A, це місця сили.

– Мені дуже подобається Кам’яна Могила поблизу Мелітополя (Запорізька область). Це місце овіяне багатьма легендами. Так вийшло, що була я там сама. Не те, щоб дуже вірила в містику, але відповіді на свої питання там знайшла, – зізналася вокалістка Go_A.

До речі, за однією з версій, Кам’яна Могила – це слід діяльності древньої цивілізації, яка загинула від комети, яка впала на Землю мільйони років тому. А деякі вчені стверджують, що тут знайшли начерки епосу про Гільгамеша – першої писемної пам’ятки в історії та основи деяких біблійних сюжетів.

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