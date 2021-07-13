Солістка гурту Go_A – про стосунки з суперниками з Євробачення

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Катерина Павленко розповіла кілька творчих та особистих секретів

«Євробачення-2021» відбулося місяць тому, а розмови навколо нього не вщухають. Хтось обговорює епатажних переможців – італійський гурт Maneskin, хтось досі під враженнями від гучного виступу наших представників – гурту Go_A. Ще хтось чекає продовження – чи то музичної колаборації, чи чогось цікавішого. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) солістка Go_A Катерина Павленко розповіла кілька секретів.

– Ми спілкуємося з цьогорічними переможцями «Євробачення». В принципі, як і з багатьма учасниками, – говорить вокалістка. – У наших планах є колаборація з ними. Але треба зрозуміти, як це правильно зробити в юридичному полі. Maneskin підписали певний контракт, у нас теж є свої формальності, тож слід розібратись у цих штуках. Коли гурт переходить на такий серйозний рівень, то з’являється дуже багато серйозних питань, які не обійти. Є бажання та творче натхнення попрацювати разом, але є також купа паперової тяганини.

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Від творчих зізнань Павленко перейшла до особистих.

– Ми не спілкуємося з учасником з Італії щодня. У них зараз дуже напружений графік, в принципі, як і в нас. На спілкування часу небагато. Можемо у діректі в Instagram одне одному щось написати чи полайкати фоточки, – ділиться солістка Go_A. – Щодня я спілкуюсь у WhatsApp з учасником зі Швейцарії. З ним у нас більш дружні стосунки, але й про спільну творчість думаємо. Теж хотіли б попрацювати разом.

Як Катерина Павленко дебютувала у шоу «Хто зверху?» – дивіться вже цієї осені на Новому каналі!