Як вибрати хороший авокадо: поради від Євгена Клопотенка

Як дізнатися, чи стиглий плід? Розповідає професійний кулінар

Тепер авокадо можна купити в будь-якому супермаркеті та на ринку. Лише за кілька останніх років цей фрукт набув шаленої популярності серед українських споживачів. Та як правильно обрати плід, щоб отримати від нього максимум користі та смаку? Потрібно знати кілька дуже простих правил. Ними поділився за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) кулінар Євген Клопотенко.

– Стиглість авокадо перевірити дуже просто, – каже кулінар. – Потрібно злегка натиснути на плід і якщо ви відчуєте, що він піддається вашому натисканню, його вже можна їсти.

Новий рік в липні? Легко! Як знімали святковий випуск «Хто зверху?» в літню спеку

Боявся крикнути «Гол!» на всю студію: як Педан і Притула дивилися Євро-2020 за лаштунками «Хто зверху?»

Ще одна ознака стиглого авокадо – хвостик, який залишається від плодоніжки.

– Якщо хвостик відділяється легко, то плід стиглий, якщо погано – ще ні, – розповідає Євген. – Якщо хвостик вже відвалився, то плід переспів, і краще його не використовувати.

Дивіться випуски шоу «Хто зверху?» з Євгеном Клопотенком цієї осені на Новому каналі