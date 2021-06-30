Боявся крикнути «Гол!» на всю студію: як Педан і Притула дивилися Євро-2020 за лаштунками «Хто зверху?»

Новий канал знімає одинадцятий сезон улюбленого розважального шоу та розкриває закадрові секрети

29 червня українська збірна з футболу обіграла Швецію на Євро-2020 і вперше в історії пройшла у чвертьфінал.Українці вболівають за свою збірну всюди! Роблять це надзвичайно гучно! Навіть на знімальному майданчику одинадцятого сезону розважального шоу «Хто зверху?», яке восени покаже Новий канал, лунали крики на підтримку наших футболістів.

– З найпершим знімальним днем шоу співпала гра «Євро-2020», де українська збірна грала зі збірною Македонії. Матч розпочався просто під час зйомок, – розповідає Олександр Педан, який на «Хто зверху?» виконує роль Пана Судді. – У нас у редакторській є величезний екран, куди виводяться всі камери. І от технічна служба проекту вивела в один з квадратиків цей футбольний поєдинок. Єдине, чого я боявся в той момент, це крикнути в мікрофон під час оголошення результатів у студії «Гооол!» або щось на кшталт цього (сміється). А ще ми постійно передавали Притулі у підслушку результат гри. Коли почалась перерва, змогли всі разом повноцінно додивитись цей поєдинок. Було круто, бо вболівав весь знімальний майданчик. І наші тоді таки виграли з рахунком 2:1.

Одинадцятий сезон розважального шоу «Хто зверху?» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть вибухову прем’єру улюбленого шоу!

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