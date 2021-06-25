Леся Нікітюк станцювала гопак, а Сергій Притула став молотком: стартували зйомки «Хто зверху?»

Новий канал продовжує шукати відповідь на одвічне питання, хто ж зверху – чоловіки чи жінки? Днями розпочалися зйомки 11-го сезону шоу, в якому на глядача чекає надзвичайно багато гумору

Привіт, оновлення!

Уже десять сезонів «Хто зверху?» дивує та розважає глядачів. Незмінно капітанами команд є Сергій Притула та Леся Нікітюк, а роль Пана Судді виконує Олександр Педан. Щороку творча команда вигадує нові конкурси. 11-й сезон не стане винятком.

– Ви побачите дуже масштабні, красиві фінали випусків та «Обміни ролями», – інтригує керівниця проекту Анна Вовк. – Звісно ж, буде багато смішних конкурсів. Мені здається, тільки у «Хто зверху?» можна побачити зірок у костюмах великих динозаврів, молотків, Горбокоників чи гігантських капців. А ще в цьому сезоні оживуть наші улюблені дитячі ігри: «Камінь-ножиці-папір», «Морський бій», «Хрестики-нулики». Тільки все відбуватиметься не на аркушах паперу. Глядачі побачать справжнє протистояння кораблів. Не в усіх програмах будуть раунди «Хто я?» і «Правда чи брехня», адже додалося два нові форматні конкурси: «Знай наших і не наших» та «Знайди слово». У першому конкурсі зіркові учасники муситимуть за фото згадувати ім’я та прізвище відомих людей. А у другому командам треба буде шукати слова на філворді (вид кросворду, в якому на ігровому полі з безліччю літер треба знайти потрібні слова, – прим. ред.)

Також у «Хто зверху?» оновилася студія. Тепер стіни прикрашають нові постери з Лесею Нікітюк і Сергієм Притулою. Для цього зробили окрему круту фотосесію!

У новому сезоні «Хто зверху?» буде 20 програм. Дві з них – суперособливі.

– На глядачів чекають два спецвипуски, присвячені Дню Незалежності України та Новому року. Вони будуть абсолютно відрізнятися від стандартної структури «Хто зверху?» Всі конкурси – нові й тематичні, – привідкрила завісу керівниця проекту. – Ще одна фішка: звичайна форматна музика шоу буде трохи видозмінена. У випуску до Дня Незалежності лунатимуть українські національні мотиви, а в новорічний ми додали трохи святкового «меджика».

Без гумору – нікуди

Те, що в новому сезоні проекту буде безліч перевдягань, зрозуміло. Та і яскравих динамічних конкурсів вистачатиме. Наприклад, Сергій Притула спробує себе в аеробіці 80-х, а Леся Нікітюк заради перемоги станцює шалений гопак!

– Уперше в житті я приходжу не на роботу, а на шалену тусовку, де всі радіють, як діти. Ми з Притулою із задоволенням скачемо у нових конкурсах. Час пробігає надзвичайно швидко, – ділиться ведуча шоу Леся Нікітюк. – Ніхто не відчуває спеки в павільйоні, не хоче їсти. Я спочатку думала, що всі на дієті, але ж ні (сміється). Групи підтримки досі по десять людей, адже враховуються всі карантинні обмеження, але всі кайфують на повну!

Леся Іванівна гарантує, що сезон буде супер!

– Уявіть собі, як зірки в костюмах велетенських капців на швидкість давлять тарганів, розкиданих по всій студії, – сміється ведуча. – Це неймовірно весело! Всі згадали молодість, коли у старих будинках чи гуртожитках таргани перебігали від одного сусіда до другого.

Хто на новенького?

За роки існування «Хто зверху?» на шоу побували мало не всі зірки українського шоу-бізнесу. Цього сезону, звісно ж, не обійшлося без «ветеранів»: Олі Полякової, Юрія Горбунова, Даші Астаф’євої, Влада Ями, NK, Наталі Могилевської, Євгенія Кошового, Джамали та багатьох інших. Та разом з ними на ігровому майданчику з’явились абсолютно нові обличчя: ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов, вокалістки гуртів Go-A та KAZKA Катерина Павленко й Олександра Зарицька, екс-холостяк Сергій Мельник.

– Класно, що цього року в нас буде багато нових гравців, – розповідає ведучий та креативний продюсер шоу Сергій Притула. – Звісно, є справжні старожили, наприклад, Світлана Тарабарова, яка грає вже ввосьме. Або ще варіант – Філіп Коляденко, якого на «Хто зверху?», напевно, цих вісім років не було. Вперше він знімався у нас зовсім юним, а зараз це абсолютно зрілий, сформований артист. Мені дуже сподобалась Олександра Зарицька (з гурту KAZKA, – прим.ред.). Була вперше, але таке враження, ніби грала у «Хто зверху?» роками. Органічно влилася у дівчачу команду. Нарешті на майданчику з’явився наш колега Паша Костіцин. Він додав трішки містики в атмосферу (сміється). Усі великі молодці! Ще я радий, що Катерина Павленко знайшла час і приїхала взяти участь. Чекайте на нові емоції. Ми стараємося для вас!

Новий канал продовжує зйомки 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» Чекайте на прем’єру вже восени!

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