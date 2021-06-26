Леся Нікітюк та Сергій Притула залишили Наталю Могилевську без волосся (ВІДЕО)

За лаштунками шоу Нового каналу відбулася неочікувана колаборація

За стільки років існування шоу «Хто зверху?» усі звикли, що його ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула приміряють на себе різні диковині ролі. Цього разу їм довелося стати перукарями, але не простими, а зірковими! І трапилося це не в рамках шоу. За лаштунками «Хто зверху?» ведучі підстригли українську співачку Наталю Могилевську. Новий канал дізнався, чому зірка зважилася на такий крок.

– Аніта Луценко, Даніель Салем – ми втрьох посперечалися, що за місяць кожен схудне на свою кількість кілограмів. Я – на чотири, Даніель – на десять. Якщо ми не досягнемо результату до 26 червня, то маємо виконати покарання. Аніта Луценко повинна стрибнути з парашутом – у неї колосальний страх висоти. Даніель Салем страждає на клаустрофобію – він навіть у ліфті боїться їздити, тому ходить пішки. Він сказав, що якщо не схудне, то його можна буде на годину закопати в домовині. А якщо я не впораюся, то мене пострижуть наголо. Чесно, я робила все, що могла: сиділа на дієті, їздила в Трускавець на схуднення в останні два дні, щоб все прискорити. Але сьогодні зранку я побачила на вагах триста зайвих грамів. Об’єктивно, ми всі розуміємо, що позбутися їх можна було лише за допомогою однієї таблетки сечогінного. Тому і дозволила постригти себе, але не наголо.Але після зйомок я піду в баню, потім на ендосферу, і до вечора будуть чисті мінус чотири кілограми, – поділилася Наталя Могилевська з Новим каналом.

Зірка з легкістю довірила своє волосся колегам по шоу-бізнесу. З голови Могилевської полетіли не просто волосинки, а цілі довгі пасма. Як це було, дивися сама!

Новий канал продовжує зйомки 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» Чекайте на прем’єру вже восени!

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