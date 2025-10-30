За кулисами игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» артист рассказал, как выбирает обувь на свой 49,5 размер ноги и куда девает сценическую одежду

Предлагаем заглянуть в шкаф артиста! И найти там… Нет, не скелет. Шутка. А просто рассказ об интересных вещах из гардероба. За кулисами развлекательного проекта Нового канала «Хто зверху?», который можно посмотреть в эфире каждый четверг в 20:00, украинский певец Дмитрий Каднай поделился эксклюзивными фактами о своей одежде и обуви.

– Я очень часто перебираю свой гардероб и отдаю то, что уже не буду носить. Хотя иногда понимаю, что эти вещи обычные люди вряд ли тоже станут носить, потому что обычно это сценическая одежда. Например, широкие яркие брюки или бомбер, обшитый принтом тигров. Или… Юбка с «Евровидения»! Но ее планирую продать на аукционе и отдать деньги на Вооруженные Силы.

Вспоминая свой гардероб, Каднай рассказал курьезную историю о шопинге.

– Когда впервые попал в секонд-хенд, перерыл все и нашел всего одну кофту, которая понравилась. Тогда подумал: удивительно, что больше ничего подходящего нет. И больших размеров почему-то не было… А потом оказалось, что я искал в женском отделе и купил себе женскую кофту, – с улыбкой делится артист. – А еще имею особое отношение к обуви. У меня 49,5 размер. И как только увижу что-то этого размера, то 99% процентов, что куплю. Даже если эта обувь мне визуально не совсем нравится.

Также у Дмитрия есть несколько особенных для сердца вещей.

– У меня есть кулон, который давно подарила мама. Я его очень берегу и часто надеваю, – рассказывает артист. – На ключах ношу брелок, который мне собственными руками сделал и подарил племянник. Есть много вещей, которые делал отец. К примеру, настенные часы. Они мне очень дороги, никогда никому не отдам. Всегда, когда переезжаю, в первую очередь беру их.

