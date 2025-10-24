Даша Петрожицька розповіла про форс-мажори на гастролях

За лаштунками зйомок розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» акторка розповіла кілька факапних історій з вистав

Відома акторка, заслужена артистка України Дарія Петрожицька бере участь у багатьох антрепризних виставах, які показують не лише у столиці, а й у різних містах України. І дуже часто, коли багато переїжджаєш та виступаєш майже нон-стоп, трапляються факапи. Про кілька з них зірка розповіла за лаштунками зйомок ігрового проекту «Хто зверху?», який щочетверга показує Новий канал.

Зараз дивляться

«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

– Під час гастролей по Україні траплялося різне. Наприклад, не пакували усі костюми, брали не ту валізу. Був момент, коли грали у своєму одязі. Але там, на щастя, сучасна історія, і це було припустимо. Та є деякі вистави, де вбрання таке, що ми не могли замінити своїм. Тоді доводилося йти й купувати собі костюми. Бувало, що забували реквізит. Якось навіть не якийсь маленький, а диван, – сміючись розповідає Даша.

Бувають форс-мажори просто на сцені під час вистави.

– Був випадок із Дмитром Соловйовим (колега Даші, український актор – прим. ред.). Колись на початку вистави, під час першого танцю, він випадково вдарив мене головою в ніс. Я розумію, що відходжу, а в мене «зірочки» в очах, ніс болить, – ділиться акторка. – На сцені стрималася, а потім трохи навіть почала плакати, прикладати холодне. Але, насправді, це нормальна історія. Часом хтось когось травмує на емоціях (усміхається).

Серед поширених форс-мажорів акторів – голос. Точніше, коли він зникає через навантаження.

– Пригадала ще «трешову» виставу. У нас «сипалася» вся техніка. Та оскільки ми всі актори, які грають далеко не вперше, то це все обігруємо, жартуємо з цього. От на цій виставі, коли під кінець зламався мікрофон, ми, чотири дівчини, кричали одну пісню в інший єдиний мікрофон, який залишився, – говорить Петрожицька. – Весело, коли щось іде не так. Головне – глядач задоволений, і для нас це основне.

Дивіться розважальний проект для всієї сім’ї «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом щочетверга о 20:00 на Новому каналі!