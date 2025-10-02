Владимир Дантес о съемках с Лесей Никитюк: что рассказал новый ведущий Хто зверху

Ведущий 14 сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале рассказал, думает ли он уже о съемках следующего сезона

Каждый четверг в эфире Нового канала показывают свежие выпуски игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» В этом году соведущим Леси Никитюк и капитаном мужской команды стал Владимир Дантес. Съемки развлекательного проекта – не новый опыт для него. Потому что он является одним из капитанов команд в шоу «Хто знає?» на Новом канале. А вот в роли ведущего Вова впервые.

– Самым сложным оказалось просто очень долго стоять на ногах. Это около 12 часов без приседания и перерывов. Кроме того, нужно постоянно быть на позитиве, подбадривать всех вокруг и держать в хорошем настроении, – делится Дантес впечатлениями после съемок в интервью 24 каналу. – В первые дни это было особенно сложно, казалось, что силы вот-вот закончатся. Но ты понимаешь, что над этим проектом работает большая команда, и ты не можешь подвести. А еще очень классное партнерство сложилось с Лесей. Считаю, что у нас есть здоровая конкуренция, и в то же время мы дополняем друг друга. Работать вместе было комфортно.

Боится ли Дантес сравнений с легендарным ведущим первых 11-ти сезонов шоу?

– Сергей Притула – это невероятный человек, талантливый ведущий. Честно, не боюсь этих сравнений абсолютно, – говорит Владимир. – Людям присуще сравнивать нового человека с тем, к которому они привыкли, искать знакомые образы и иметь определенные ожидания. На мой взгляд, у каждого ведущего свой стиль подачи, он вносит что-то новое от себя. И именно это добавляет изюминку в проект, и за этим интересно наблюдать зрителям.

После первого выпуска «Хто зверху?» с Дантесом уже было много комментариев от зрителей. Большинство из них положительные! А премьера стала лидером телесмотрения за день.

– Надолго ли я здесь, или это временный этап, решать не мне. Но хотелось бы, чтобы это шоу продолжало жить и радовало зрителей, – говорит ведущий. – Довольно часто говорят, что «Хто зверху?» – это о стереотипах, но на самом деле мы их разрушаем. Такие соревнования между девушками и парнями показывают, что нет разницы, кто участвует, мужчина или женщина. Главное – получать удовольствие и дарить его другим. Это просто весело. И мне кажется, что такой подход привлечет внимание новых зрителей, а шоу будет еще долго оставаться популярным.

Включайте «Хто зверху?» уже сегодня, 2 октября, в 20:00 в эфире Нового канала. В игровом поединке во главе с Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом сойдутся: Даниэль Салем, Назар Грабар, Вася Харизма, Ксения Мишина, Александра Машлятина и Кенди Суперстар.