Певица Kola рассказала, когда ее легче всего писать новые песни: подробности

Вдохновение – вещь непредсказуемая. Кто-то говорит, что садится работать и ловит ту самую «музу» уже в процессе. Кто-то ждет творческого импульса, чтобы начать придумывать что-нибудь новое. У всех людей искусства свой метод. За кулисами съемок развлекательного проекта «Хто зверху?», который с 25 сентября в 20:00 будет показывать Новый канал, украинская артистка KOLA рассказала, как она создает новые хиты.

– Мне легче всего писать тогда, когда есть эмоциональная база для этого, – делится певица. – Когда я чувствую что-то, когда эмпатически сканирую определенное событие. И неважно, счастливое оно или грустное. Или когда что-то болит. Легче всего, кстати, написать песню через боль. Или в состоянии влюбленности. Знаете, вот то первое чувство, когда вы только начали встречаться. Это очень помогает в написании новых хитов. Также немаловажный момент – цель. Всегда должен быть ответ на вопрос: «Для чего я пишу эту песню?» Когда все эти факторы сходятся, я пишу очень просто. А вот когда внутри истощение, нет ресурса, то песня никак не напишется.

У каждого артиста есть круг людей, которые первыми слушают новые песни. Конечно, это те, кому знаменитости доверяют больше всего и готовы услышать от них не только похвалу, но и критику.

– Прежде всего, новые песни слушает моя команда, муж, мама. Конечно, музыкальный продюсер, если я без него это написала, – рассказывает KOLA. – Также у меня есть группа в телеграмме, на которую подписаны люди из разных сфер. Я сбрасываю туда демку песни и спрашиваю: «Как вам? Нравится или нет?» Или сбрасываю туда даже два, три, четыре варианта и прошу выбрать, какой нравится больше всего.

