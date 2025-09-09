Новый каналХто зверху?Новости

Леся Никитюк и Владимир Дантес стали персонажами «Криминального чтива»: Новый канал представил проморолик «Хто зверху?»

Никитюк и Дантес повторили легендарный танец из Криминального чтива: подробности

Вова и Леся даже воспроизвели известный танец из фильма. За неделю ролик собрал в Instagram 1,5 миллиона просмотров

«Перед школой чистил обувь за деньги»: Даниэль Салем вспомнил детство

Ведущие шоу Нового канала превратились в персонажей легендарного фильма. Леся Никитюк и Вова Дантес из «Хто зверху?» стали Мией Уоллес и Винсентом Вегой из «Криминального чтива». И все это в проморолике к 14-му сезону шоу, который стартует на Новом канале 25 сентября в 20:00.

– Культовую сцену, которую мы выбрали, узнают миллионы людей. Она давно стала частью поп-культуры мира. Именно такие отсылки создают особый вайб: зрители чувствуют игру, узнают код и уже на старте эмоционально вовлечены, – рассказывает главный режиссер отдела промо Нового канала Мария Матвеева. – Для нас было важно не просто скопировать культовую сцену, но и подчеркнуть характеры ведущих. Леся предстает как абсолютная рок-звезда шоу. Она уверенная, стильная, самодостаточная. Она – не просто ведущая, а человек, который «тянет за ниточки» и задает правила игры. В ее образе есть флер рок-н-ролла и вызова. Вова в этой истории тоже не случайный «новенький». Он входит в студию спокойно, уверенно. Это не жертва, а достойный соперник, не боящийся встретиться взглядом и принять вызов. Наша история не только о юморе, но и о стиле, харизме и уверенности.

Во время съемок ролика работавшая на площадке команда почти в один голос заметила, как сильно Дантес похож на главного персонажа из «Криминального чтива». Но самое интересное, что сам Вова заметил это не сразу.

– Буквально несколько недель назад пересматривал «Криминальное чтиво» на языке оригинала, – говорит Вова Дантес. – Очень нравится наблюдать, как персонажи ведут себя, играют, говорят. Не знаю, насколько мы похожи с Винсентом Вегой. Темпераментом точно нет, визуально – может быть. Но примерить этот образ было интересно. Как только меня одели и загримировали, сразу захотелось вести себя, как он. А вот Лесе, на мой взгляд, точно подходит образ Мии Уоллес.

Ведущие так увлеклись съемкой ролика для эфира, что решили воспроизвести всем известный танец из «Криминального чтива». Это сняли на видео и опубликовали в соцсетях. За неделю в Instagram его посмотрели 1,5 миллиона человек.

– Мне очень нравится этот фильм! Перед съемкой я его пересмотрела, чтобы максимально вжиться в роль. И думаю, что мы суперпопали. Из Дантеса вышел классный Володя Волта, – с улыбкой говорит Леся Никитюк. – Уверена, что после этого проморолика люди точно захотят посмотреть сначала новый сезон «Хто зверху?», а потом и фильм «Криминальное чтиво». Если бы можно было примерить на себя еще какие-то роли, то это были бы мистер и миссис Смит, персонажи Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон из фильма «Загадочное убийство», персонажи из «Адвоката дьявола». А еще, конечно, можно было бы попытаться превратиться в персонажей Дэвида Швимера и Лизы Кудроу из «Друзей» – Роса и Фиби. Так что, режиссеры, примите к сведению!

Старт сезона игрового развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» состоится 25 сентября в 20.00 на Новом канале. Не пропустите!

