Новый канал приступил к съемкам «Хто зверху?» – чего ждать от нового сезона?

Камера! Мотор! Любимое шоу для всей семьи возвращается в эфир Нового канала уже этой осенью!

В знакомой студии ярко от света софитов и громко от знакомого джингла. Ведь Новый канал уже в четырнадцатый раз начал съемки «Хто зверху?» В этом году – с новым ведущим Владимиром Дантесом и неизменной Лесей Никитюк, с изюминками в знакомых конкурсах и обновленным составом звезд-участников. Кстати, студия шоу тоже обновилась! Теперь стены павильона украшают сгенерированные искусственным интеллектом постеры Леси Никитюк и Вовы Дантеса в образах персонажей комиксов Marvel и DC.

– Помню, когда нам согласовали третий сезон «Хто зверху?», я подумала: «Как можно что-нибудь придумать, если уже столько всего было?» И вот мы снимаем 14-й сезон! Придумано было очень много, но нашу фантазию не остановить, поэтому в новом сезоне мы снова вас удивим, – говорит руководитель проекта Анна Вовк. – Главная новость сезона – это замена ведущего. Мы очень счастливы, что им стал именно Вова Дантес. Он сознательный, классный и умный парень с прекрасным чувством юмора. Думаю, что за их противостоянием с Лесей будет интересно наблюдать. Мы с нетерпением ждем начала съемок, чтобы увидеть химию на площадке. В роли участников ждите самых известных украинских звезд, спортсменов, актеров, блогеров. Мы пригласили новые лица, которых я пока подержу в секрете. Но будут и знакомые артисты: Оля Полякова, Фима Константиновский, Тина Кароль, Юрий Ткач, Даша Астафьева, Дима Каднай, Злата Огневич.

Команда проекта приоткрыла закулисье и рассказала о нескольких обновлениях раундов. В этом сезоне по-другому интерпретируют конкурс «Правда чи брехня?» Он будет построен на историях о звездных участниках, но представленных немного в другой форме. Появится еще одна вариация музыкального конкурса. Конечно, продолжат удивлять в «Обміні ролями» и финалах.

– Я думаю, что фишка этого, как и многих других проектов Нового канала, – это сплошная импровизация. Вход в соревнование! Я – азартный человек. Мне нравится вести команду к победе. Хотя иногда классно даже и проигрывать. Главное – весело провести время, принести пользу людям, отвлечь их и развлечь, – делится ведущий шоу Владимир Дантес. – В «Хто зверху?» буду собой. Обещаю уважать соперников и поддерживать свою команду! А еще не забывать, что мы все это делаем ради людей и развлечения. Мы не боремся за то, кто действительно лучше – мужчины или женщины. Мы люди. И мы все прекрасны.

Очаровательная ведущая проекта Леся Никитюк в этом году стала мамой и уверена, что это даст ей новую мощную энергию на съемочной площадке.

– Новый сезон «Хто зверху?» будет совершенно другим. Так чувствую, – говорит ведущая проекта Леся Никитюк. – Новый ведущий, новая я. Даже немного волнуюсь из-за своего нового статуса мамы. Раньше после съемок приезжала домой, и меня никто не ждал. А теперь будет ждать мой маленький «круассанчик» (улыбается). Не думаю, что это повлияет на мою работу в кадре. Разве только положительно. Это какая-то новая мощная энергия в моем сердце и душе. Думаю, этот сезон наполнится новыми эмоциями, классными моментами и шутками. Я очень жду съемок!

Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить интересную информацию о новом сезоне развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» Премьеру нового сезона ждите осенью в эфире телеканала!