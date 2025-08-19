Как Леся Никитюк планирует совмещать воспитание сына и съемки проекта Хто зверху

Ведущая легендарного шоу Нового канала рассказала, с кем станет проводить время ее сын, пока она будет работать на съемочной площадке

«Наш дуэт станет открытием»: Леся Никитюк – о Владимире Дантесе

Недавно Леся Никитюк впервые стала мамой. 15 июня у звезды родился сын. Уже через месяц после родов она вела огромный корпоратив, а через два – выйдет на съемочную площадку нового сезона шоу «Хто зверху?» Накануне съемок Леся Никитюк поделилась с Новым каналом эксклюзивом – кто будет ухаживать за малышом, пока мама на работе. И приедет ли сын ведущей в съемочный павильон.

– Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и совмещать то и другое, – говорит Леся Никитюк. – Я, например, выделила для себя 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И дальше все будет хорошо! Также есть много людей, которые будут помогать. В частности, две бабушки. Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом «приехали ко мне и поехали. Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает.

