Новый каналХто зверху?Новости

«Это делают миллионы женщин»: как Леся Никитюк будет совмещать материнство и съемки в «Хто зверху?»

Как Леся Никитюк планирует совмещать воспитание сына и съемки проекта Хто зверху

Ведущая легендарного шоу Нового канала рассказала, с кем станет проводить время ее сын, пока она будет работать на съемочной площадке

«Наш дуэт станет открытием»: Леся Никитюк – о Владимире Дантесе

Cейчас смотрят

Леся Никитюк рассказала, как будет совмещать воспитание сына и съемки проекта «Хто зверху»

Недавно Леся Никитюк впервые стала мамой. 15 июня у звезды родился сын. Уже через месяц после родов она вела огромный корпоратив, а через два – выйдет на съемочную площадку нового сезона шоу «Хто зверху?» Накануне съемок Леся Никитюк поделилась с Новым каналом эксклюзивом – кто будет ухаживать за малышом, пока мама на работе. И приедет ли сын ведущей в съемочный павильон.

– Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и совмещать то и другое, – говорит Леся Никитюк. – Я, например, выделила для себя 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И дальше все будет хорошо! Также есть много людей, которые будут помогать. В частности, две бабушки. Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом «приехали ко мне и поехали. Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает.

Как Леся Никитюк планирует совмещать воспитание сына и съемки проекта Хто зверху
Как Леся Никитюк планирует совмещать воспитание сына и съемки проекта Хто зверху
Как Леся Никитюк планирует совмещать воспитание сына и съемки проекта Хто зверху

Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить интересную информацию о съемках свежего сезона шоу «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и новым ведущим Владимиром Дантесом.

новини нк новости Хто зверху
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь