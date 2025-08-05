Хто зверху 2025: кто стал новым ведущим проекта на Новом канале

Вы болели за него сначала на «Фабриці зірок», а затем во время каждого эфира проекта «Хто знає?» А теперь он ходит по съемочной площадке легендарного «Хто зверху?», напевая «Я тебе забув, чуєш мене, чуєш?» Догадались, о ком идет речь?

Внимание, внимание! Происходит замена на игровом поле! Вместо Богдана Шелудяка на площадку шоу «Хто зверху?» выходит Владимир Дантес! И становится новым капитаном мужской команды и соведущим Леси Никитюк.

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– Почему так долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? – говорит Дантес. – Шучу! Но стать частью легендарного проекта – это настоящий кайф и счастье. Кстати, у меня даже кастинга не было. Просто позвонили и сказали, что единственный, с кем Леся Никитюк хочет вести эту программу, – это я. Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, потому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старта съемок! Кстати, каждый сезон «Хто зверху?» удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто!

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Вы спросите, почему произошла замена в составе капитанов? Рассказываем – Богдан Шелудяк, до этого стоявший во главе мужской команды, решил сосредоточиться на бизнесе.

– Я люблю «Хто зверху?» и всю команду, которая работает над проектом. Был ведущим шоу два сезона, и это действительно крутой опыт! – говорит Богдан. – Но мой основной бизнес связан с криптовалютой. Это требует постоянного погружения. Также мы все время совершенствуем свой учебный продукт. Эта работа отнимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Потому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор. Но я вынужден покинуть «Хто зверху?» Хотя мое сердце спокойно, ведь передаю лидерство в мужской команде и Лесю Никитюк в надежные руки. Но думаю, что на Новом канале мы еще увидимся (улыбается).

А вот в жизни ведущей проекта Леси Никитюк, похоже, все идет по плану. Недавно она стала мамой, перед этим снялась в кино в главной роли, а теперь с новыми силами возвращается к съемкам любимого шоу. И как настоящая женщина, которая знает, чего хочет, в этом сезоне сама выбрала себе соведущего.

– Почему Дантес? На самом деле, никакой интриги, мы просто пошли по алфавиту: Б – Буше, Д – Дантес (смеется). Володя – артистичный, эпатажный и очень модный сейчас! Думаю, что вайб нашего шоу с его участием точно изменится. И есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием, – говорит Леся. – Вова не советовался со мной о своем поведении в роли капитана мужской команды. И я бы на его месте тоже этого не делала (смеется). У него отличный образ, он знает, что делать. Уверена, что у нас будут феерические баттлы! Да что много рассказывать – увидите все осенью на Новом канале!

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