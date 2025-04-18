Новий канал та Rozum випустили настільну гру «Хто зверху?»

Настілку для компанії вже можна придбати у спеціалізованих магазинах онлайн чи офлайн та торгівельних мережах

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Відчути себе учасником легендарного розважального шоу «Хто зверху?» реально! Компанія Rozum в колаборації з Новим каналом створили легку гру для вечірок за правилами улюбленого телевізійного проекту, який вже протягом 13-ти сезонів тішить глядачів в ефірі.

– Співпраця розпочалася десь пів року тому. Новий канал надав для Rozum ліцензію на використання бренду, також допомагав із дозволом від форматника щодо використання неймінгу проекту. Ми, як команда творців, стежили, щоб усе було в рамках формату й максимально схожим на реальне «Хто зверху?», – ділиться керівниця Студії 1, що створює проект «Хто зверху?», Олена Антонова. – Наповнення гри структуроване по раундах, як у шоу. Розробники гри трансформували конкурси у формат настілки. Наприклад, «Руки-ноги». Замість того, щоб одягати долоньки та стопи, як у шоу, в настільній грі учасникам запропонували складати слова з літер на напальчниках. У конкурсі «Хто я?» тепер не треба заходити за велику ширму та перевтілюватись у когось, а просто одягнути картку на голову й відгадувати, ким став. Ми безмежно тішимося тим, що проект «Хто зверху?» пішов у народ ще більше. Радію, що всі охочі можуть пограти в улюблену гру в себе вдома.

Щоб гра вдалася, потрібно, щоб у компанії було від чотирьох гравців та панував гарний настрій! Рекомендоване вікове обмеження учасників – від 10-ти років.

– Настільну гру «Хто зверху?» вже можна знайти на полицях магазинів іграшок та в спеціалізованих офлайн та онлайн-магазинах настільних ігор. Коштує настілка 999 гривень, – коментує директор з продукту видавництва Rozum Дмитро Худобін. – На одному з маркетплейсів гра вже потрапила на перше місце в категорії. Незабаром «Хто зверху?» для компанії з’явиться у великих торгівельних мережах супермаркетів!