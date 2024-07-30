Классика мирового кино: топ-5 любимых фильмов Богдана Шелудяка

Ведущий «Хто зверху?», которое стартует на Новом канале 5 сентября, советует посмотреть каждому и эти ленты, и новый сезон легендарного шоу

Подборок хорошего кино слишком много не бывает. Особенно если собраны либо новинки, либо беспроигрышная классика мирового кинематографа. Эти фильмы порадуют сюжетом, съемкой, актерским составом. Всем! Вдруг вы что-то из этого не смотрели – устраивайте домашний кинотеатр. Советует ведущий игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» Богдан Шелудяк.

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1. «Кокаин»

Это драма-криминал 2011 года с Джонни Деппом и Пенелопой Круз в главных ролях. Главный герой всегда мечтал об элитной жизни – вечеринках со звездами, лучшем алкоголе и дорогих авто. Воплотить мечту он решил оригинальным способом: стал первым американцем, импортирующим кокаин в промышленных масштабах. Сбывал наркотик знаменитостям, поэтому очень быстро получил роскошь, которую хотел. Хотя вскоре появились и враги – ФБР, полиция и весь колумбийский наркокартель.

2. «Мистер и миссис Смит»

Культовый экшн-боевик с любовной историей! Джона и Джейн Смит сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. Главные персонажи кажутся обычной супружеской парой, хотя на самом деле высококвалифицированными убийцами, работающими на конкурирующие агентства. И ни один из них не подозревает о сфере деятельности другого. Кульминация истории наступает, когда Джон и Джейн получают задачу ликвидировать одну и ту же мишень. При выполнении этой задачи они узнают правду о работе второго и осознают, что жили двойной жизнью. Устранят ли мистер и миссис Смит друг друга?

3. «Крестный отец»

Классика мирового кино! Премьера состоялась в 1972 году, но смотрят фильм все поколения и по сей день. История этой криминальной драмы – о мафиозном клане Корлеоне, главой которого является Дон Вито (Роберт Де Ниро – прим. ред.). Эта семья – одна из самых влиятельных в Америке. Многочисленные связи «крестного отца» Вито дают прикрытие для работы большинству сицилийских кланов на территории Нового света. Но конкуренты объявляют известному клану войну. В ходе этого Дон Вито получает ранение, поэтому на первый план выходит его младший сын Майкл Корлеоне (Аль Пачино – прим. ред.). Он уверен в победе над другими кланами. Чего бы это ни стоило…

4. «Один дома»

Наверное, нет человека, который не видел бы эту семейную рождественскую комедию о Кевине, которого сыграл Маколей Калкин, и его семью. По сюжету первой части, восьмилетний Кевин МакКалистер случайно остается дома один. Семья, по стечению обстоятельств, забыла его и улетела в Европу на рождественские каникулы. Мальчик сначала наслаждается жизнью и ни в чем себе не отказывает, а потом осознает: то, что он остался один – проблема. Его дом собираются ограбить мошенники Гарри и Марв. Бандиты не видят опасности в ребенке и надеются хорошо поживиться. Кевину не остается ничего другого, как защищать себя и дом.

5. «Ford против Ferrari»

Американская спортивная экшн-драма, основанная на реальных событиях 1966 года. История о том, как Генри Форд Второй сначала пытался купить компанию «Феррари». Но после неудачи поставил перед своими работниками, казалось бы, невыполнимую задачу – превзойти автомобиль «Феррари» на суточной гонке на выносливость Ле-Ман. Фильм рассказывает именно о людях, взявшихся выполнить задачу, и об автомобиле «Форд GT-40», ставшем легендой автомобилестроения.

Ждите премьеру 13-го сезона шоу «Хто зверху?» с Богданом Шелудяком и Лесей Никитюк уже 5 сентября в 20:00 на Новом канале!