«У Новорічну ніч через мене розійшлася пара»: Даша Кубік шокувала зізнанням

В эфире развлекательного проекта «Хто зверху?» (Новый канал) блогер рассказала курьезную историю из прошлого

Ох, наверное, у каждого есть история, при воспоминании о которой выступает румянец на щеках. А еще в архивах памяти точно найдется курьез из Новогодней ночи. Теперь представьте, если это ситуация два в одном? У известного блогера и юмористки Даши Кубик такое воспоминание есть!

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– В Новогоднюю ночь из-за меня разошлась пара, – рассказывает Даша Кубик в эфире шоу «Хто зверху?» на Новом канале. – Года три-четыре назад мы с подругами встречали Новый год. И вот решили, что будет очень весело и классно ровно в полночь набрать рандомный номер и поздравить с праздником. Моим избранником был некий Михаил из Житомира. Я позвонила и говорю: «Привет! Оставайся таким же классным. Целую и обнимаю тебя!» Он очень удивленно и медленно мне: «Спасибо, тебя тоже с Новым годом». Я попрощалась и, положив трубку, подумала: как круто, что поздравила человека. Наверное, осчастливила парня.

На этом увлекательная история энергичной Даши не закончилась:

– 1 января мне звонит неизвестный номер, – говорит Кубик. – Я поднимаю трубку, а там этот парень. Говорит: «Помнишь меня? Я Миша из Житомира. Знаешь, что ты натворила? Из-за тебя меня бросила моя девушка. Потому что в Новогоднюю ночь звонит какая-то незнакомка, кричит, что я классный, и целует меня». Вот такая история (смеется).

Смотрите выпуск «Хто зверху?» с Дашей Кубик на YouTube-канале Нового. А последний выпуск сезона включайте в четверг, 21 декабря, в 20:00 в эфире телеканала!