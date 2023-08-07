«У каждого котика история, которая рвет душу»: Алексей Суровцев – о своем приюте

За кулисами проекта «Хто зверху?» (Новый канал) актер и владелец пятизвездочного приюта – котеля «Бородатая Котомамуля» рассказал трогательную историю о четырехлапых друзьях

8 августа будут отмечать Всемирный день котиков. К сожалению, вопрос животных, потерявших свой дом или хозяев, во время полномасштабной войны стал особенно острым. Люди не всегда гуманно относятся к четырехлапым, бросая их без присмотра. Украинский актер Алексей Суровцев так проникся этой темой, что начал помогать котикам, вывозя их из опасных мест. А потом открыл приют, который назвал котель «Бородатая Котомамуля»!

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– 95 процентов людей меня поддерживают и пишут очень вдохновляющие сообщения, – говорит Алексей. – Но я не 100 долларов, чтобы всем нравиться… Так что есть и недовольные. Они говорят: «Зачем вы столько денег тратите на кошек, когда нужно людей спасать?» А я скажу: мы люди, и мы в ответе за тех, кого приручили. Забота о животных – это о человечности и надежде. Честно говоря, мне много писали, что мои видео с котиками успокаивают. Говорили, что смотрели их во время бомбежек, и это держало людей в более или менее нормальном психологическом состоянии.

Большую часть своего времени Алексей Суровцев проводит в собственном приюте для котиков, который находится в Ирпене

– У каждого котика своя история, которая рвет душу. К сожалению, нет ни одного животного с легкой судьбой. Вот, например, попал ко мне как-то почти слепой котенок. Я назвал его Малевичем, как маленького льва. Честно говоря, мы не верили, что он выкарабкается. Но тот боролся! Потому и назвался «львом» (улыбается). Вообще, Малевич был самым маленьким из всех котиков, имел проблемы с гормоном роста. Параллельно с этим ко мне попал очень большой кот, который всего боялся. Наверное, попал в капкан, поэтому так себя вел, а еще у него были проблемы с лапками. Я назвал кота Ноль-восемь, поскольку у него было всего 80% лапок. Поселил этих пушистых в соседние номера. Малевич ничего не видел, но чувствовал, что кто-то есть рядом. Малышу стало так интересно, что он начал заходить в бокс к Ноль-восемь. Со временем они познакомились, и Малевич стал мыть ушки Ноль-восемь, потому что тот сам не мог этого делать. Так трогательно! Я вот сейчас рассказываю, и голос дрожит. Со временем я поселил их вместе, и они стали лучшими друзьями. Решил, что не буду отдавать их по отдельности, только вместе в семью. И уже очень скоро они поедут в новый дом. Я буду плакать! (смеется).

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