Почему Надежда Мейхер не отдыхает в Украине?

Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица рассказала, почему уже много лет не проводила отпуск на украинских курортах

Пересечься с украинскими звездами на отдыхе — обычное дело, особенно если границы других стран закрыты. Но вот одну из них вы точно никогда не застанете на украинских курортах. Это Надежда Мейхер — певица, актриса и бывшая участница группы «ВИА Гра».

Этим летом Надежда вместе с детьми отдыхала у мамы в Италии — туда Галина Грановская десятки лет назад уехала на заработки, а потом осталась жить. Почему артистка чувствует себя там гораздо комфортнее, она рассказала во время съемок 11 сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

— Не очень люблю отдыхать в постсоветском пространстве, потому что там меня все знают. Не то чтобы это очень коробило. В повседневной жизни я нормально к этому отношусь, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться… — объяснила Надежда. — За границей намного проще. Там тоже, конечно, есть люди из постсоветского пространства, которые меня узнают, но их значительно меньше. «Это от души»: Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле «У меня была паническая атака»: Вику Маремуху обокрали накануне дня рождения

Последний раз Надежда отдыхала в украинских Карпатах почти 10 лет назад. И хотя в целом ей очень понравилась природа, желание оставаться неузнанной перевешивает.