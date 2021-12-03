Что делать, чтобы ваш аккаунт не украли? Действенный совет от Елены-Кристины Лебедь

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) ведущая проекта «Аферисты в сетях» рассказала о главной ошибке, которую совершают пользователи соцсетей

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От аферистов не застрахован никто. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен! Во время съемок развлекательного шоу Нового канала «Хто зверху?» ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь рассказала о главных «маячках» интернет-аферы по взламыванию аккаунта в соцсетях.

– Самый главный совет – не переходите по странным ссылкам! – говорит Лебедь. – Задача аферистов – прислать вам ссылку в директ, на которую вам точно захочется перейти. Например: «Слушай, я заснял тебя в спортзале. Ты там такое делаешь!» Или: «Прикинь, вчера видел тебя на остановке, сфоткал, так круто получилось». И вы что? Правильно! Нажимаете на ссылку и попадаетесь на крючок. Они придумывают что угодно, манипулируя человеком, чтобы он кликнул. А по ссылке – программа, которая «крадет» ваш аккаунт. Или еще интереснее: «Вы выиграли в нашем конкурсе кроссовки. Перейдите по ссылке, введите данные своего Instagram, чтобы мы удостоверились, что вы реальный человек, а не бот». И дальше – по той же схеме. Не удивляйтесь! Если думаете, что на такое не ведутся, то ошибаетесь. Люди сделают все, потому что хотят новые кроссовки.

Полный выпуск игрового шоу «Хто зверху?» с Еленой-Кристиной Лебедь, Аней Тринчер, Ириной Федишин, Славой Деминым, Владимиром Остапчуком и Владимиром Черняком смотрите на сайте и на YouTube Нового канала! А свежие выпуски включайте в эфире телеканала каждый четверг в 19:00!