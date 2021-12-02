Аня Тринчер – о традициях с женихом

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица рассказала об отношениях со своим женихом

Не так давно стало известно о помолвке известных украинских блогеров Ани Тринчер и Александра Волошина. Парень сделал девушке предложение руки и сердца, и это видео облетело все соцсети. За кулисами развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) певица, блогер и актриса Аня Тринчер рассказала, какие традиции есть у них с Сашей.

– Наша главная традиция – это завтрак, – делится девушка. – Даже если у меня съемки в 9-10 утра, стараемся встать в семь часов, чтобы красиво позавтракать. Для нас это действительно важно. И мы не сидим в телефонах, не решаем какие-то вопросы, а посвящаем момент друг другу, общаемся, шутим, что-то придумываем.

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А еще влюбленные вместе учатся самодисциплине:

– Мы всегда прописываем вещи, которые нам необходимо делать каждый день, – говорит девушка. – Условно говоря, вставать рано утром, ложиться раньше полуночи. И за месяц-два эти правила входят в нашу жизнь. Саша более дисциплинированный. Он постоянно стаскивает меня с кровати, заставляет просыпаться или заниматься спортом, а я могу ныть, что хочу прожить свою молодость нормально (смеется). Он молодец, может устоять перед соблазном полежать в кроватке и поспать подольше. Мне это дается сложнее.

Пятнадцатый выпуск игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» смотрите уже сегодня, 2 декабря, в 19:00 на Новом канале!