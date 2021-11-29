Леся Никитюк рассказала, о каких покупках жалеет

В последнее время ведущая Нового канала подходит к шопингу более осознанно. Но раньше совершала импульсивные покупки, о которых жалеет

Пойти в магазин за хлебом, а вернуться с пятью пакетами одежды — знакомая ситуация? Наверняка, такое хоть раз случалось в жизни каждого. Не чужда эта история и ведущей шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале Лесе Никитюк.

— Конечно, у меня были траты, о которых я жалела. В основном, на одежду, которую потом надела только раз либо не надела вообще. Знаете, эмоциональная покупка вещей, которые потом долго висят в шкафу без дела, — призналась Леся в интервью журналу «Добрые советы». — Сейчас, когда выбираю одежду, сначала фотографирую себя в ней на телефон, чтобы взглянуть как бы со стороны, либо советуюсь со стилистом. И только потом покупаю.

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Хотя в жизни Леси и были импульсивные покупки, к деньгам она относится с умом и постоянно заботится о сбережениях.

— Я очень много работаю и не всегда успеваю тратить деньги. Когда зарабатываю определенную сумму, делю ее на восемь кучек: две-три стараюсь сразу отложить, остается пять — они идут на все нужды. Ими я оплачиваю коммуналку, еду, одежду, косметику, бензин, подарки, помогаю родителям и так далее, — рассказала ведущая Нового канала.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!