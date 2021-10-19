Сергей Притула рассказал, как делает своих девочек счастливыми

Ведущий развлекательных шоу Нового канала поделился секретом счастья его жены, дочерей и мамы

18 октября отмечают Всемирный день женского счастья. Семьянин, многодетный отец, ведущий шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал) Сергей Притула признался, как делает счастливыми самых близких женщин и девочек в своей жизни.

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Жене – внимание и разгрузка

– Дуже важлива річ – бути поряд у відповідальні моменти. Мені здається, що це дуже цінно у стосунках. Наприклад, я завжди поруч, коли дружина народжує, – говорит новоканалец. – Щастя – це субстанція, яка складається з різних пазлів. Вони не обов’язково мають бути великими. Буває, достатньо просто розвантажити дружині кілька годин, щоб вона зайнялась дівчачими справами: сходила в салон краси чи посиділа з подругами. А я в цей час гуляю з донькою у парку чи просто сиджу з найменшенькою, поки вона спить.

Младшей – улыбка, а старшей – музыка и истории

– Зі Стефанією все максимально просто. Я обожнюю моменти, коли вона прокидається, – признается Притула. – Нахиляюся над колискою, донька бачить мене й усміхається. Смієтьсяяя!… Навіть рідне обличчя робить її щасливою. А Соломійка – це згусток енергії. У неї почався чудовий вік «чому?» Цікаво спостерігати за її трансформаціями. Десь півроку ми їздили в машині під три пісні: ТНМК – «Не стій, стрибай!», Tayanna – «Фантастична жінка» і Тіна Кароль – «Україна – це ти». Цей набір був забитий в мене у легкий пошук в телефоні (сміється). Потім випадково я повіз доньку в садок, слухаючи Radio Roks, і дитина наступного разу в дорозі впевнено замовила: «Радіо Рокс!» Це була команда. І наступні півроку Соломійка відривалася під рокешник. А останні пару місяців ми їздимо в тиші, тому що донька каже: «Тату, розкажи історію». І я розповідаю про своє дитинство, про її дідуся, якого вона, на жаль, ніколи не бачила, про свої пригоди з братом. За час поїздки встигаю їй розказати дві-три історії, і вона мені дуже дякує.

Маме – быть собой

– Для мами все те, що відбувається у житті, – мої успіхи в кар’єрі, успіхи брата, наші сімейні успіхи, благополуччя родини і здоров’я дітей – це найбільше щастя, – делится ведущий.

Шоу «Дети против звезд» смотрите по средам, а «Хто зверху?» – по четвергам в 19:00 на Новом канале. Поднимайте себе настроение этой осенью вместе с развлекательными шоу телеканала!