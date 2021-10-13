Леся Никитюк призналась, с какими мужчинами ей комфортно

Ведущая Нового канала рассказала, каким должен быть ее избранник

Леся Никитюк — одна из самых востребованных украинских ведущих. У нее очень жесткий график — съемки шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале, бизнес-школа, спортзал, работа над собственным брендом одежды и украшений… На личную жизнь времени практически не остается, но есть определенный типаж мужчин, который подходит под ритм девушки и может покорить ее сердце.

— Мне комфортно с человеком, с которым у нас сходятся пазлы миров. Я очень занята. Когда мужчина тоже много работает, и мы встречаемся после долгого трудового дня — это классно. Ведь для меня важно, чтобы он тоже развивался, был готов работать, не был лентяем, брал на себя ответственность, — призналась Леся в интервью журналу «Добрые советы». — Еще обязательно – хорошее чувство юмора — мне должно быть очень весело.

Наличие у избранника огромной суммы денег на банковском счету — не принципиальный момент для девушки. Ведь она и сама очень хорошо зарабатывает.

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— Комфортно с мужчиной, который не меряется со мной в зарабатывании денег. Который станет мне другом, будет общаться на разные темы и понимать меня. С богатым человеком, у которого миллионы, мне, наверное, будет не по себе, — отметила ведущая Нового канала.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале.