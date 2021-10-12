Сергей Притула призвал женщин признаваться в своих чувствах

Во время эфира шоу «Хто зверху?» ведущий обратился к представительницам прекрасного пола

Девушки, а бывало у вас так, что вы испытывали чувства к мужчине, но так и не решились ему об этом сказать? Если да, то знайте, что вы не одиноки. Ведь, как показал опрос на шоу «Хто зверху?» (Новый канал), так делали 74% женщин. И такая статистика не на шутку возмутила ведущего Нового канала Сергея Притулу.

– Чого ви мовчите?! Ви що, якісь пальнуті, чи що?! Це ваше життя, тож за вас ніхто того не скаже! Як? Спитай, а потім дізнаєшся! А раптом він того чекає?! Ходе-ходе, ходе-ходе… Думає, чого ж я буду до неї залицятися, якщо вона морозиться від мене. Так ти підійди, скажи, – призвал ведущий.

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После такого заявления новоканальца ведущая Леся Никитюк сразу поспешила заступиться за женщин и объяснить их видение ситуации. Она сказала, что ответ мужчины может обидеть женскую психику, и девушки говорят фразу: «Я тебя люблю» исключительно после того, как им ее скажет мужчина.

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